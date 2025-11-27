セブン−イレブン・ジャパンは、ハーゲンダッツ ジャパンの「ハーゲンダッツ スペシャリテジャポネ 和紅茶バタークリームケーキ」を、全国のセブン−イレブンで12月2日から数量限定発売する。

「スペシャリテジャポネ」は、ハーゲンダッツ ジャパンが提供する「ワンランク上のご褒美アイスクリームスイーツ」をコンセプトにした高付加価値シリーズ。今回、同シリーズの新商品として、和紅茶フレーバーがセブン−イレブン限定で登場する。厳選された“初摘み一番茶”の和紅茶がもたらす華やかな香りと、ミルクティー（和紅茶）ソース・和紅茶アイスクリーム・バタークッキー入りバターアイスクリームの構造が織りなす複合的な味わいが、心躍る極上の絶品スイーツ体験を提供する。



「ハーゲンダッツ スペシャリテジャポネ 和紅茶バタークリームケーキ」

「ハーゲンダッツ スペシャリテジャポネ 和紅茶バタークリームケーキ」は、初摘み一番茶の和紅茶を厳選して使用。和紅茶アイスクリームとミルクティー（和紅茶）ソースから、渋みが少なく、華やかで繊細な和紅茶の香りが口いっぱいに広がる。「ミルクティー（和紅茶）ソース」、「和紅茶アイスクリーム」、「バタークッキー入りバターアイスクリーム」の構造に仕上げた。食べ進めるごとに現れる味わいの変化と、それらが織りなす複合的なハーモニーが、極上の絶品スイーツ体験を提供する。

［小売価格］440円（税別）

［発売日］12月2日（火）

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp

ハーゲンダッツ ジャパン＝https://www.haagen-dazs.co.jp