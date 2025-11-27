タリーズコーヒージャパンは、冬季限定商品を12月3日から発売する。

今年のタリーズのホリデーシーズンは“WELCOME TO TULLY'S HOLIDAY MARKET”をテーマに展開している。第2弾となる今回は、タリーズ冬の定番ドリンク「アイリッシュラテ」をはじめ、雪だるまに見立てたマシュマロが見た目にも可愛らしいカフェラテ、ペアリングが楽しめるスイーツ、冬の季節を彩るグッズなど多数届ける。年に一度の特別な季節にタリーズホリデーマーケットで、心も体もほっとするような、くつろぎの時間を過ごしてほしい考え。



「タリーズスノーマンラテ」

「タリーズスノーマンラテ」は、バニラ風味のカフェラテに、フェロー（従業員）が1つずつ表情を描いた個性豊かなマシュマロが浮かぶ、冬らしい見た目に仕上げている。やさしい甘さと雪だるまの形をしたマシュマロの表情が、ほっこり笑顔にさせてくれる一杯となっている。ふわふわのマシュマロをそのまま頬張ったり、温かいカフェラテに溶かしたりと、様々な味わい方で楽しんでほしい考え。



「アイリッシュラテ」

「アイリッシュラテ」は、アイルランド発祥のホットカクテルであるアイリッシュコーヒーをモチーフにしたカフェラテで、タリーズの冬の味わいとして多くの消費者に長年愛されている商品とのこと。ふんわりと香る洋酒フレーバーと、ほろ苦いカフェラテが調和し、エスプレッソのコクと焦がしカラメルのような芳醇な味わいが楽しめる。



「ホイップミニカップキーチェーン（グリーン）」

「ホイップミニカップキーチェーン（グリーン）」は、手のひらサイズのキーチェーン第2弾。タリーズのペーパーカップをイメージしたグリーンカラーで登場する。蓋を外すと、中に小物を入れることができ、カバンのチャームや、クリスマスのオーナメントとして活用できるアイテムとなっている。なお、12月3日のみ、ひとりにつき2点までとなる。



「ストロベリー＆チーズムースパイ」

「ストロベリー＆チーズムースパイ」は、ストロベリーの華やかな酸味とまろやかなチーズムースが織りなす、季節限定スイーツ。さっくりとしたパイ生地に爽やかな味わいで、ホリデー気分が高まる鮮やかな見た目に仕上げた。



左から：マルチバッグチャーム（COFFEE）、ストロー付き2WAYステンレスタンブラー（メタリック）、ベアフル ダウンジャケット（プチ）、ベアフルポーチ付きオーロラECOバッグ

「マルチバッグチャーム（COFFEE）」は、コーヒー器具をモチーフにしたチャームやポーチを組み合わせたタリーズオリジナルのバッグチャーム。カラビナに自身で所有するチャームなどをカスタマイズして楽しめる。

「ストロー付き2WAYステンレスタンブラー（メタリック）」は、ストローを通す・直接飲むの2WAYで活用できる大容量サイズのタンブラー。メタリックなカラーがシンプルながらも華やかなデザインになっている。

「ベアフル ダウンジャケット（プチ）」は、ラベンダーカラーのダウンジャケットを着たベアフル。カプチーノカラーのボディが冬らしく、チェーン付きで、外出のお供にぴったりとなっている。

「ベアフルポーチ付きオーロラECOバッグ」は、ベアフルのイラストがデザインされたクリアポーチとオーロラに輝く生地のトートのセット。トートはポーチに収納できて、持ち歩きにも便利だという。

［小売価格］

タリーズスノーマンラテ（HOT／ICED）

Tallサイズのみ：710円

アイリッシュラテ（HOT／ICED）

Short：620円

Tall：680円

Grande：740円

※アルコールは含まれない

ホイップミニカップキーチェーン（グリーン）：770円

ストロベリー＆チーズムースパイ

単品：560円

セット：930円〜

マルチバッグチャーム（COFFEE）：3480円

ストロー付き2WAYステンレスタンブラー（メタリック）：4180円

ベアフル ダウンジャケット（プチ）：1500円

ベアフルポーチ付きオーロラECOバッグ：2750円

（すべて税込）

［発売日］12月3日（水）

タリーズコーヒージャパン＝https://www.tullys.co.jp