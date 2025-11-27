SixTONES森本慎太郎、東山紀之氏との舞台裏をぶっちゃけ “迷惑でした”の即答にスタジオ爆笑
6人組グループ・SixTONESの森本慎太郎（28）が、26日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）にSPゲストとして出演した。この日のテーマは「ワークライフバランスを捨ててる女＆大事にする女」。番組内で紹介された“上司の働きすぎがプレッシャー”という視聴者のエピソードに森本が自身のリアルな体験を重ねて語り、スタジオを沸かせた。
森本によると、元俳優・歌手で2023年に引退した東山紀之氏と舞台で共演した際、リハーサル開始の1時間半前にはすでに東山氏が現場に入り、黙々とストレッチをしていたという。そのストイックすぎる姿を目撃した森本は、思わず「なんのアピールなんだろう？」と心の声を漏らしたことをぶっちゃけ、スタジオは笑いに包まれた。
一応、12時スタートのリハには“10時入り”という自主ルールを決めていた森本だが、ストレッチ不要のタイプらしく、「2時間、何してりゃいいんだ？」と率直な思いを吐露。MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「迷惑だったの？」と問われると、森本は即答で「迷惑でした」とコメント。その潔すぎる返答に、スタジオはさらに盛り上がりを見せていた。
