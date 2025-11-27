お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、26日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）で、好きな果物について熱弁した。

好きな果物を聞かれて「梨」と即答したケンコバは、「ホンマに好きやねん。逆に超えるフルーツを教えてほしい。唯一どつき合いまで行けてるなっていうのは、桃ぐらい」と力説。共演者からは「シャインマスカットも強いよね」「キウイはどうですか？」「イチゴは？」との声が上がったが、「敵じゃない」と退けた。

そして「梨ってまた期間が短いのが。あの刹那（せつな）がいい。ひと月ぐらいやから、スーパーに並ぶのが」と熱弁。アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の江角怜音が「あれはどうですか、似たようなやつ、ラ・フランス」と提案すると、「梨が完全になくなったら、ラ・フランスに切り替えるから。そこからまだ2、3週間食えるからね」といい、「日本でしか作ってないねん、アレ。もともと外国のやつやけど、もう作ってないみたい」と豆知識も。

しかし「一番おいしくないですか？梨の中で」という江角に、ケンコバは「それはちょっと勘弁してください、豊水です」と制止。「幸水もなかなか。幸水とか二十世紀はサクッといく。豊水はジュビッとする。幸水とか二十世紀とかはリンゴ感もある」と表現。江角は「夏のスイカ」と“追撃”したが、ケンコバは「相当うまいな」と認めながらも「コスパを考えてくれ。あと冷蔵庫のシェア。その辺の手間考えてみ？誰が梨に勝てるねん」と語っていた。