〈「死ねばみな平等だ」クレジット払いを断られただけで射殺…たった8日で“10人を殺害”史上最悪の犯罪者（19）の「身勝手すぎる殺人理由」（海外の事件・1957年）〉から続く

19歳のチャールズ・スタークウェザーは恋人キャリルの家族を皆殺しにし、わずか8日間で合計10人を殺害した。死刑を逃れる可能性があったにもかかわらず、最後に犯した“人生最大の失敗”とは――。文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全3回の2回目／続きを読む）

【ー衝撃写真ー】10人殺害、ファンクラブまで結成された「イケメンすぎる凶悪犯罪者」の顔を見る



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

恋人の家族を皆殺し

年が明けた1958年1月21日、チャールズは恋人キャリルの家を訪ねる。彼女の母親ベルダ・バートレット（同36歳）と再婚相手で継父のマリオン（同58歳）は、娘と街の不良との交際に当初から反対していた。

いくら、お嬢さんを愛していると言っても相手にされない。かくなるうえは殺すしかない──。この日、22口径のライフル銃を手に玄関口に現れたチャールズにベルダは驚愕した。が、マリオンさんと狩りに行こうと誘いに来たという彼の言葉に気を許し家の中に入れてしまう。そこにキャリルが学校から戻ってきた。

マリオンはチャールズの誘いを一蹴したばかりか、改めて娘にまとわりつかないよう警告。これに血が上ったチャールズはマリオンと口論となり、やがて揉み合いに発展。もはや制御がきかなくなりマリオンとベルダを射殺、さらに彼らの実子である2歳の幼女ベティ（キャリルの義妹）も撲殺してしまう。

驚くべきは、その後、チャールズとキャリルが3人の遺体をニワトリ小屋と納屋に隠してから、1週間にわたって家に居続け、さらには玄関に「全員、インフルエンザにかかっています。立ち去るべし。ミス・バートレット」と記した紙を貼ったことだ。

心配した隣人や親類が訪ねてきた際には、キャリルが玄関に顔を出し「誰も家には入れてはいけないとお医者さんに言われてるの」と追い返した。どうにも様子がおかしい。違和感を覚えたキャリルの祖母が1月28日に警察に通報。まもなく到着した捜査員が屋内に突入し3人の遺体を発見したが、そこにチャールズとキャリルの姿はない。悪運が強いのか、彼らは警察が来る直前に車で逃亡していた。

逃走資金ほしさに老人を殺害

ところが、ここでチャールズはミスを犯す。運転を焦り車をぬかるみに落とし身動きが取れなくなってしまったのだ。逃亡のために、どうしても金がほしかった彼は近所に住むオーガスト・メイヤー（同70歳）宅を訪れ、彼を射殺したうえで現金100ドルと拳銃と馬を強奪する。

車ほしさにカップルを殺害

その足で、恋人同士のロバート・ジェンセン（同17歳）とキャロル・キング（同16歳）を銃殺し、彼らが乗っていた車を奪った後、キャリルの家へ向かい、何台ものパトカーが止まっているのを見て、事件発覚を知る。

豪邸に住む夫婦を殺害

もはや後戻りができないと悟った2人は、次にリンカーンで一番の豪邸に住むキャロル・ラウアー・ウォード（同47歳）宅に押し入り、彼と妻のクララ（同46歳）、そしてメイドのリリアン・フェンクル（同51歳）を殺害、金を奪って逃走する。

1千ドルの懸賞金がかけられることに

殺人を繰り返しながら逃亡を続けるカップルに街はパニックに陥り、ついにはネブラスカ州知事が州兵を招集し、FBIも捜査を開始。チャールズに1千ドルの懸賞金がかけられる。そのころ、2人は街を出て隣接するワイオミング州へ車で向かっていた。

途中、ラジオで自分たちが指名手配されていることを知ったチャールズは新たに車を奪うべく、車内で昼寝をしていたセールスマンのマール・コリソン（同34歳）を射殺。車を奪い発進させようとしたものの、非常ブレーキがかかり一向に動かない。と、そこにたまたま通りかかった保安官が近づいてきて職務質問を始めた。このとき、保安官は自分と相対しているのが指名手配のかかった男とは気づいていない。そこでチャールズが適当に答えていたところ、彼の想像外のことが起きる。

後部座席からキャリルが飛び出し、保安官に「助けて！ 彼はチャールズ・スタークウェザー。人殺しなの！」と叫んだのだ。

焦ったチャールズはキャリルを置き去りにしたまま元々乗っていた車に戻り時速160キロで逃亡。ここから保安官と応援の警察車両を交えたカーチェイスが始まる。しかし、ワイオミング州ダグラス付近で警官が撃った弾がチャールズの車のフロントガラスに命中。砕け散ったガラス片を頭部に受け血だらけのチャールズは運転不能となり、その場で逮捕される。1958年1月29日のことだ。

人生最後の失敗

この後、チャールズはワイオミング州からネブラスカ州に移送される。これが運命の分かれ道だった。2つの州で殺人を犯したチャールズが、どちらの州で取り調べと裁判を受けるかは本人に選択権があった。

逮捕された時点で自分が死刑になることを確信していた彼はさほど深く考えず、出身地であるネブラスカ州をチョイスしたのだが、チャールズは知らなかった。当時のワイオミング州知事、ミルワード・シンプソンは死刑制度反対派だったのだ。

実際、1953年に同州で婚約者と牧場の従業員を殺害した罪で死刑判決を受けたハーシェル・リグルという男は一度死刑判決を下されたものの、同知事の命により終身刑に減刑されている。もし、チャールズがワイオミング州での裁判を望んでいたら、運命は変わっていたかもしれない。

〈Tシャツは飛ぶように売れ、ファンクラブまで結成されたが…10人を殺害“カリスマ犯罪者”になった19歳少年の「悲惨すぎる末路」（海外の事件・1958年）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））