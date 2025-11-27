ロッテリア、クリスマスや年末にぴったりな贅沢バーガー「ローストビーフバーガー」を発売
ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、12月3日から期間限定で、「ローストビーフバーガー」を含む新商品3品を販売する。
ロッテリアでは、クリスマスや年末の贅沢なひとときにぴったりなフェアとして毎年好評を得ている、「ローストビーフバーガーフェア」を開催する。
「ローストビーフバーガー」は、牛肉の旨みが詰まった自社製ローストビーフをハンバーグパティと重ね、北海道産山わさび入りの特製ソース、サワークリーム、レタスなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品。柔らかくジューシーに仕上げたローストビーフは、ツンとした辛みが特長の北海道産山わさび入りの特製ソースや、爽やかな酸味のサワークリームと相性抜群となっている。口いっぱいに広がる贅沢な味わいを存分に堪能できる。
さらに、ハラペーニョと特製旨辛ソースをトッピングした「旨辛ローストビーフバーガー」や、ローストビーフを「ローストビーフバーガー」の約2倍に増量し、ハンバーグパティも2枚使用した「ダブルローストビーフバーガー」も登場する。
ぜひ、クリスマスや年末の自分へのごほうびや、家族・友人とのひとときに、ロッテリアの「ローストビーフバーガーフェア」を楽しんでほしい考え。
「ローストビーフバーガー」は、牛肉の旨みが詰まった自社製ローストビーフをハンバーグパティと重ね、北海道産山わさび入りの特製ソース、サワークリーム、レタスなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ商品。柔らかくジューシーに仕上げたローストビーフは、ツンとした辛みが特長の北海道産山わさび入りの特製ソースや、爽やかな酸味のサワークリームと相性抜群となっている。
「旨辛ローストビーフバーガー」は、「ローストビーフバーガー」にピリッと爽やかな辛みが特長のハラペーニョと、特製旨辛ソースをトッピングした。スパイシーな味わいがジューシーなローストビーフの旨みをより一層引き立てる。
「ダブルローストビーフバーガー」は、ローストビーフを「ローストビーフバーガー」の約2倍に増量し、ハンバーグパティも2枚使用した贅沢なバーガー。ジューシーな自社製ローストビーフを存分に堪能できる、食べ応え抜群な一品に仕上げた。
［小売価格］
ローストビーフバーガー：590円
旨辛ローストビーフバーガー：640円
ダブルローストビーフバーガー：980円
（すべて税込）
［発売日］12月3日（水）
ロッテリア＝https://www.lotteria.jp