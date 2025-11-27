【侍ジャパン】WBCに向けた事前合宿と壮行試合を発表 本戦に向け日本各地での試合が続く
野球日本代表・侍ジャパンは、2026年開催のWBCに向けた事前合宿と壮行試合の開催を発表。壮行試合では、ソフトバンクと中日を相手に試合を行うことが分かりました。
強化試合としては、2026年3月に京セラドームで阪神、オリックスと戦うことがすでに明かされていた侍ジャパン。今回、事前合宿の日程が発表され、合わせて壮行試合の開催も発表となりました。事前合宿は2026年2月14日から24日までの日程で「ひなたサンマリンスタジアム宮崎」で開催。うち22日、23日は「侍ジャパンシリーズ2026 宮崎」と設定され、ソフトバンクとの壮行試合が行われます。
キャンプ終了後は、「侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」を開催。場所をバンテリンドームに移し、2月27日、28日の日程で中日と対戦します。
【侍ジャパンの今後のスケジュール】
▼事前合宿
日程：2026年2月14日(土)〜24日(火)
場所：ひなたサンマリンスタジアム宮崎
▼侍ジャパンシリーズ2026 宮崎
日程：2026年2月22日(日)、23日(月・祝)
場所：ひなたサンマリンスタジアム宮崎
対戦相手：ソフトバンク
▼侍ジャパンシリーズ2026 名古屋
日程：2026年2月27日(金)、28日(土)
場所：バンテリンドーム
対戦相手：中日
日程：2026年3月2日(月)、3日(火)
場所：京セラドーム
対戦相手：オリックス(2日)、阪神(3日)