野球日本代表・侍ジャパンは、2026年開催のWBCに向けた事前合宿と壮行試合の開催を発表。壮行試合では、ソフトバンクと中日を相手に試合を行うことが分かりました。

強化試合としては、2026年3月に京セラドームで阪神、オリックスと戦うことがすでに明かされていた侍ジャパン。今回、事前合宿の日程が発表され、合わせて壮行試合の開催も発表となりました。事前合宿は2026年2月14日から24日までの日程で「ひなたサンマリンスタジアム宮崎」で開催。うち22日、23日は「侍ジャパンシリーズ2026 宮崎」と設定され、ソフトバンクとの壮行試合が行われます。

キャンプ終了後は、「侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」を開催。場所をバンテリンドームに移し、2月27日、28日の日程で中日と対戦します。

【侍ジャパンの今後のスケジュール】

▼事前合宿

日程：2026年2月14日(土)〜24日(火)

場所：ひなたサンマリンスタジアム宮崎

▼侍ジャパンシリーズ2026 宮崎

日程：2026年2月22日(日)、23日(月・祝)

場所：ひなたサンマリンスタジアム宮崎

対戦相手：ソフトバンク

▼侍ジャパンシリーズ2026 名古屋

日程：2026年2月27日(金)、28日(土)

場所：バンテリンドーム

対戦相手：中日

▼2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール 強化試合日程：2026年3月2日(月)、3日(火)場所：京セラドーム対戦相手：オリックス(2日)、阪神(3日)