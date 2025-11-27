クレジット払いを断られた――それだけの理由で、19歳のチャールズ・スタークウェザーは翌日、店員を射殺した。14歳の恋人キャリルとともに、わずか8日間で10人を次々と血に染める凶行に及んだ殺人カップル。底辺からの脱出と「死ねばみな平等だ」という歪んだ思想が交錯した逃避行の「行く先」とは？ 文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全3回の1回目／続きを読む）

19歳少年と14歳恋人少女の「地獄の逃避行」

傑作として名高い1973年の映画「地獄の逃避行」、名匠オリバー・ストーン監督が1994年にメガホンをとった「ナチュラル・ボーン・キラーズ」、シンガーソングライターのブルース・スプリングスティーンが1982年にリリースした「ネブラスカ」など数々の映画や楽曲に影響を与えた殺人カップルがいる。1958年1月のたった8日間で10人を殺害したチャールズ・スタークウェザーとキャリル・フュゲート。

当時19歳と14歳の少年少女が起こした凶行は今も米犯罪史上に深く刻まれている。

チャールズは1938年、ネブラスカ州第2の都市リンカーンで生まれた。

貧しい家庭だったが、両親は懸命に働き生活環境は決して悪くなかった。しかし、学校に進学すると状況は一変。実はチャールズは身長160センチ程度の小男でガニ股、近眼。さらに先天異常である外反母趾と軽度の吃音を持っており、これが原因で校内で壮絶ないじめに遭う。

ただ運動神経は抜群で、年を重ねるとともに腕力にも自信を持つようになると、今度はいじめた相手に復讐を果たし、いつしか、近所でも有名な不良になっていた。そんな彼が憧れていたのが、1955年の映画「理由なき抵抗」の主演で孤独と反抗の象徴として崇られていた俳優のジェームス・ディーン。チャールズは服装や髪型、仕草をまねて、反逆児を気取っていた。

友人のガールフレンドの紹介でキャリルと運命の出会いを果たすのは1956年。当時、彼女はリンカーン市内の中学校に通う13歳で、聡明な生徒として人気者だった。チャールズは友人カップルとダブルデートを重ねキャリルとの仲を深め、やがて恋人同士の関係を築く。当時チャールズは通っていた高校を中退したばかりで、新聞倉庫で働き、キャリルが学校を終えると毎日のようにデートを重ねた。

しかし、父親の車でキャリルに運転を教えていたある日、彼女が車を衝突させたことに激怒した父親に家を追い出され下宿生活を余儀なくされる。その後、キャリルの下校時間に仕事を終えられるゴミ収集業に転職したものの、賃金は安くデート代どころか自分の暮らしもままならない。やがて家賃が払えなくなり、下宿を出ていく羽目に。彼は裕福な家庭の家のゴミを集めるなかで階級差を思い知らされ、考える。

「死ねばみな平等だ」

こんな底辺から抜け出すには大きな犯罪をしでかすしかない、死ねばみな平等だ、と。その歪んだ考えが具現化されたのが1957年11月30日。この日、チャールズは近所のガソリンスタンドに立ち寄り、犬のぬいぐるみが売られているのを見つける。キャリルにプレゼントすれば喜ぶに違いない。

しかし、財布にあったのはわずかな現金。仕方なくクレジットで支払いを申し出たところ、現金しか受け付けられないという。邪険に追い返した男性従業員のロバート・コルバート（当時21歳）に怒りを覚えたチャールズは翌日の深夜、バンダナで顔を覆いガソリンスタンドを再訪問。ロバートを見つけると、背中にショットガンを突きつけ「金を出せ」と脅し、事務所から現金100ドルを奪う。

それでも怒りは収まらず、車にロバートを乗せ、郊外の空き地で膝を地面に付かせたうえで頭部を撃ち殺害。

後にチャールズは初めての殺人で多幸感を味わったと語っているが、この一件は、通りがかりの犯行と目され彼に嫌疑が向けられることはなかった。

