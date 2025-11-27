資生堂は、世界90の国と地域で展開している「SHISEIDO」のカラーメイクから、スキンケアリキッド高配合（ブランドSHISEIDOプレストパウダー剤型のカラー製品において常温液体のスキンケア成分を最高濃度配合）を叶えるダブルコーティングテクノロジー採用した「SHISEIDO カラー＋グロウ エンハンサー」（全18品）を来年3月1日から、全国のデパートを中心とした約330店と、SHISEIDOオフィシャルサイト、資生堂オンラインストアで発売する。

メイクアップパウダーとスキンケアリキッドを2層コーティングする革新的な「ダブルコーティングテクノロジー」を採用。この技術によって、スキンケアリキッド高配合と、べたつきのない、なめらかなパウダー感を両立。さらさら、しっとりと柔らかなパウダーが肌に優しくなじみ、長時間うるおいをまとったようなつや仕上がりが持続する。さらに肌からにじみ出るような自然な発色とつや感が、肌本来の美しさを際立たせる。

多彩なカラーと輝きで、肌と調和し美しさを引き立てる天然石インスピレーションを受けた全9色展開とのこと。ハイライター、チーク、アイシャドウ、シェーディングなど幅広く使用可能なマルチユースカラーとなっている。

［小売価格］

SHISEIDO カラー＋グロウ エンハンサー＜フェイスカラー・アイシャドウ＞

本体：6270円

レフィル：5500円

（すべて税込）

［発売日］2026年3月1日（日）

資生堂＝https://www.shiseido.co.jp