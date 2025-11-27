俳優の森崎ウィンさんが、11月26日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演し、7年前に映画『レディ・プレイヤー1』に出演したときのスティーブン・スピルバーグ監督とのエピソードを語る場面があった。

【映像】スピルバーグと森崎ウィンのツーショット写真

森崎は、スティーブン・スピルバーグと会う前は、「伝説的な方ですし、お会いするまでは雲の上の存在の方というイメージが強かった。目を見て話せるのかな」と緊張していたという。

しかし、「オーディションの時からいらっしゃいまして、 こんな言葉を使うのはちょっと失礼かもしれないですが、 会った瞬間からすごく気さくな方だった」と明かす。

今思い返すと、「多分緊張してる僕の目線まで合わせてくださって、お話をしてくださったのかな。すごく親しみやすいんですよね」と続けた。

スピルバーグ監督作に出演したことで、「親から『資格を取りなさい』『大学は行きなさい』『すぐ就職できるような状態を作っておきなさい』とずっと言われてましたが、『やっと食べていけるね』と安心してくれました」と述べた。

（『徹子の部屋』より）