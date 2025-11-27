〈「死刑を逃れる道もあったのに…」恋人の家族を皆殺し→合計10人を殺害した19歳少年が犯した『人生最後の失敗』（海外の事件・1958年）〉から続く

1950年代、アメリカ中を震撼させた“殺人カップル”、チャールズ・スタークウェザー（当時19）とキャリル・フュゲート（同14）。キャリルは無実を主張し終身刑後に仮釈放。一方、10人を殺害し若者のカリスマとなったチャールズは……。

文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全3回の3回目／最初から読む）



10人を殺害したチャールズ・スタークウェザー ©getty

◆◆◆

10人を殺害した19歳少年の「見苦しい供述」

取り調べで、チャールズはキャリルの家族殺しは認めたものの正当防衛を主張した。曰く、1月21日にキャリル宅を訪ねたところ、義父のマリオンに「おまえなんかと付き合う娘はここにはいない」となじられた。マリオンはしだいに激昂しハンマーで殴りかかってきたため、思わず彼を射殺。この後、キャリルの母ベルダにナイフで刺されそうになったため、自分の身を守るため彼女を撃った。泣き出した娘ベルダに反射的にナイフを投げたものの、その一撃では死なず、仕方なくライフルの柄で頭を潰した──。

見苦しい供述を行う一方、チャールズは一貫してキャリルの関与を否定した。全ては自分の犯行で彼女は一切関係ない。チャールズは心底、キャリルのことを愛していた。が、ほどなく彼は警察から衝撃的な言葉を聞かされる。キャリルが「自分はチャールズの恋人ではなく人質だったと証言している」というのだ。チャールズの心に絶望と怒りが渦巻く。

時を同じくして、チャールズが独房の壁に次のような文言を記していたのを新聞記者が見つける。

「これが読まれるころには、俺はすべての殺しの罪を負って死んでいる。奴らはキャリルを電気椅子送りにはできない」

「チャールズは9人殺した。キャリルは2人殺した」

この落書きは、翌日の朝刊のトップを飾った。対してキャリルはチャールズの嘘だと主張、彼に従ったのは家族を人質にしていると脅されたからだと弁明した。彼女の言い分は筋が通っていた。前述したように、彼女は自分の家族が殺された後、「全員がインフルエンザ。立ち去るべし。ミス・バートレット」と自身で張り紙を記している。

当時、キャリルは実父のフュゲート姓を名乗っていたので「ミス・バートレット」ではなく、彼女の母親も「ミセス・バートレット」で、この署名に該当しない。となれば、残るはベティだけだが、2歳の赤ん坊に字が書けないことは明らか。つまり、この張り紙は外部に身の危険を知らせるためのメッセージだったとも読み取れる。そもそも、キャリルは最後に保安官にチャールズのことを告げ、助けを求めているのだ。

無罪を求めたキャリルだったが…

しかし、キャリルの主張には矛盾点もある。家族3人が殺されたのはチャールズが家を訪ねてきた当日。死んだ者を人質に脅されたとするのは辻褄が合わない。裁判が始まると、チャールズも彼女の裏切りに憤り、キャリルが家族殺害の間、寝そべってテレビを見ていたこと、犠牲者ロバートの恋人キャロルに自分（チャールズ）が興奮したことに嫉妬し、刺殺したと証言。

実際、キャロルの遺体はジーンズとパンツを足首まで下ろされ、腹部と陰部を繰り返し刺された陰惨なもので、そこには激しい憎悪が感じられた。さらに、チャールズはキャリルが豪邸のメイド、リリアンも殺害したと供述。対してキャリルは最後まで自分は全ての殺人に関与しておらず、無罪であると主張し続けた。

「カリスマになった」犯罪者の末路

裁判が進むにつれ、チャールズは若者たちの間でカリスマとなっていった。本人がそう望んだように、彼らはチャールズとジェームス・ディーンのイメージを重ね、そのTシャツは飛ぶように売れ、若い女性によるファンクラブまでも結成された。しかし、1958年5月23日、陪審員が下した判決は有罪・死刑。それから1年1ヶ月が過ぎた1959年6月25日、ネブラスカ州リンカーンのネブラスカ州刑務所で電気椅子により処刑された（享年20）。

慌てふためく様子は一切なく、執行前には「電気椅子のベルトが緩すぎる」と担当者に告げ、ベルトを締め直させた後、感電死したそうだ。

一方、キャリルは1958年11月21日に有罪判決を下されたものの、事件当時14歳という年齢を考慮され終身刑に。ネブラスカ州ヨークのネブラスカ女性矯正センターで17年半服役、模範囚とみなされ1976年6月に仮釈放となった。その後は用務員助手や乳母として働き、2007年に機械工の男性と結婚。ミシガン州ヒルズデールに居を構えた。

この間、キャリルは無実を訴え、何度も恩赦を請求。支援者の中には、殺害された犠牲者の遺族もいたが、訴えは通らず、直近では2020年2月にネブラスカ州恩赦委員会によって恩赦を拒否されている。

キャリルは2025年9月現在、82歳で存命である。

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））