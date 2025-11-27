11月26日、高橋愛がInstagramを更新した。

【写真】夫・あべこうじと寄り添ったラブラブ夫婦SHOTも公開

高橋は、自身のInstagramアカウントにて、「あべさんが取ってくれた」「凄すぎて めっちゃ大声出しちゃった」と切り出し、サンリオのキャラクター・クロミのぬいぐるみを持った自身と夫・あべこうじの写真などを公開。

続けて、自身が黒のニット帽を被っていたことを受け、「そしてたまたまだけど クロミみたいな ニット帽 かぶってたのwwうける」とコメントした。

この投稿に対し、コメント欄には、「あべさんすごい〜」「旦那さまが取ってくれた宝物ですね」「素敵すぎます」「愛ちゃんかわいい」などの声が寄せられていた。

かつてモーニング娘。メンバーとして人気を博した高橋は、現在ファッション誌のモデルとしても活躍しつつ、アパレルブランド「fukuu」のディレクターを務めるなど、幅広く活動。

あべとは2014年2月14日に入籍し、SNSでは夫婦仲の良さのうかがえる投稿をたびたび行っている。9月19日の投稿では、「幸せな空間 でした」「#CartierTokyo」とハッシュタグを交えて綴り、あべの肩に寄り添う夫婦2ショットを披露していた。

画像出典：高橋愛オフィシャルInstagramより