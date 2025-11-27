【To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア 西連寺春菜～チャイナドレスver.～】 展開日：未定

タイトーは、プライズ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス Desktop Cute フィギュア 西連寺春菜～チャイナドレスver.～」を発表した。展開日は未定。

本製品は、アニメ「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」に登場する西連寺春菜のチャイナドレス姿を、同社のプライズ「Desktop Cute（デスクトップキュート）フィギュア」より商品化したもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「タイトートイズ」のXアカウントにて本製品の情報を公開しており、青色のチャイナドレスを纏って寝そべる春菜の姿を一足先に確認することができる。

(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社