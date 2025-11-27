1.落ち着いた態度で接する

犬が不安になっているとき、一緒にいる飼い主さんも同じように不安になったり心配になったりすることがあると思います。

特に、犬が不安感から吠えたり暴れたりしてしまうと、飼い主さんは慌ててしまい、大声で犬を制御しようとしたり押さえつけようとしたりすることもめずらしくありません。

しかし、犬は一緒にいる飼い主さんがそのような行動をすると、余計に不安になってしまうことがあります。

そのため、犬が不安になっていると感じたら、飼い主さんは努めて冷静になることが大切です。

穏やかな声のトーンで、早口にならないように意識して声かけをしましょう。また、犬の体をなでて落ち着かせるときは、手はゆっくりと毛の流れに沿って動かすようにしてください。

2.安心できる場所を用意する

犬が家の中で不安にならないように、また不安になってもすぐに落ち着けるように、犬にとって安心できる場所を用意してあげるといいでしょう。

動物は広々した場所では何となく落ち着かない気分になる傾向があり、特に不安や恐怖を感じているときはやや狭く隠れられるような場所を好みます。

そのため、日頃から愛犬専用のスペースとして、部屋の隅などにクレートやケージを用意してゆっくり休みたいときや避難したいときなどに使えるようにしておきましょう。

3.不安の原因と距離を取る

犬を不安な気持ちにさせないために最も大切なことが、不安の理由や原因を把握することです。

何に対して不安を感じているかを理解することで、その原因と物理的に距離を取ったり、遭遇しないように配慮したりといった対策ができます。

強い不安や恐怖を感じてしまい、パニックを起こしたり落ち着かせることがむずかしかったりする場合は、事前にそのような対策を取ることが有効です。

4.意識を別のものに向ける

犬が不安そうな様子を見せているときは、別のものに意識を向けて気を紛らわせるのも有効な手段です。

苦手なものをじっと見つめていると、どんどん不安が増大してきたり興奮状態になったりしやすいので、視線を切るように別の方向を向くように誘導しましょう。

また、おもちゃ遊びをしたり、おすわりやお手など簡単な指示を出して「やるべきこと」を与えたりするのもおすすめです。

ただし、不安が強いと指示を聞く余裕がないため、不安が軽いうちにこのような対応を取り、不安を大きくしないように対策してください。

5.信頼関係を築く

何かに対して不安を感じることは、どのような犬でも起こりうることです。

そういったときに犬が少しでも安心できるようにするために、日頃からしっかりと信頼関係を築いておきましょう。

犬は不安や恐怖を感じても頼りになる人がそばにいれば、気持ちを落ち着かせることができると思います。

そのため、飼い主さんのことを「信頼できる」「守ってもらえる」と思っていれば、強い不安に襲われることも減ると考えられます。

また、犬は知らないものや慣れていないものに対して不安を感じやすいため、小さな頃から社会化トレーニングをしっかりとおこなっておくことも大切です。

まとめ

犬が不安な気持ちにならないようにするためには、飼い主さんの接し方が大きな鍵を握ります。

日頃の関係性づくりや社会化トレーニングで不安を感じにくいように下地をつくり、不安になっているときも優しく冷静に対応することで落ち着きを取り戻してあげましょう。

犬が不安がっていても、飼い主さんが不安な顔を見せないように意識して、安心させてあげてくださいね。