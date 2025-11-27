アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズと梅干製造メーカー・永岡食品株式会社のコラボ商品として、「NERV指定どんなときもウメとごはん」と「NERV指定どんなときも99ウメボシ」が12月21日に同時発売される。

本商品は、『エヴァンゲリオン』シリーズに登場する特務機関NERVが、第3新東京市に対して防災備蓄品を指定・配備しているという独自のコンセプトのもと、実用性の高い防災用品に『エヴァンゲリオン』の世界観を取り入れた商品開発を行う「特務機関NERV指定防災備蓄品計画」のプロジェクトの一環として開発されたもの。

「NERV指定 どんなときもウメとごはん」では、紀州南高梅を丸ごと一粒、そして和歌山県産の独自の製法で作ったアルファー化米が使用されており、水さえあればどんな環境でも簡単にウメとごはんを調理できる。水で60分、お湯なら15～20分で調理が完了し、缶の中には折たたみスプーンを同梱。衛生面にも配慮し、上部には透明蓋が採用された。「NERV指定 どんなときも99ウメボシ」は、「どんな状況下でも、“99％の覚悟で前へ進む”」をテーマに開発された紀州南高梅だ。

12月3日以降、突発的に先行予約が開始予定。詳細は公式SNS、公式オンラインストアにて告知される。（文＝リアルサウンド編集部）