¡Ö½©¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¤ó¤À¡×¡¡¹ÈÍÕ¤È¶ä°É¡¢¸«¾å¤²¤¿¶õ¤Îà»°¿§á¤Ë16Ëü¿ÍÂç´¶Æ°
Ä¹¤¤Ä¹¤¤²Æ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¤¤¤¤Ê¤ê´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤Ë¡¢Åß¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤È¡©¡¡½©¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¡¢½©¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¡©¡¡¤È¡¢¤ªÃ²¤¤ÎÆÉ¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û232.2Ëü·ïÉ½¼¨¡¢16Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà½©¤ÎåºÎï¤µá
¤´¿´ÇÛ¤Ê¤¯¡¢½©¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡¢¤Û¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤³¤³¤Ë......¡£2025Ç¯11·î20Æü¡¢X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬¡¢¤¤¤ÞÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á¯¤ä¤«¤Ê¹ÈÍÕ¤È²«ÍÕ¤¬²èÌÌ¤òÆóÊ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖ¤È²«¤Î´Ö¤«¤é¤Î¤¾¤¯¤Î¤Ï¡¢¶õ¤ÎÀÄ¤À¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¤è¤¿¤«¡Ê¡÷yotaka_photo¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢16Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Û¤ª¤¥¤Ã¤È¤¿¤áÂ©¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤åºÎï¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¤ÏåºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡Öµ×¡¹¤Ë¤È¸À¤¦¤«ºÇ¶á¤³¤ó¤Ê½©¸«¤¿»ö¤Ê¤¤¡×
¡Ö½©¤Î¶õ¤Ï¿§ºÌË¤«¤Ç¤¹¡×
¡ÖÃ»¤¤¤±¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤½©¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆüËÜ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Á¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¡×
¡Ö¹È¤È²«¿§¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÊÀï¤¤¡×
¡Ö½©¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡£¤Æ¤«¡¢º£Ç¯¤Ã¤Æ½©¤¢¤Ã¤¿¡©¾Ð¡×
¡Ö¤â¤¦½©¤â½ª¤ï¤ê¤«¤¡¡×
¤¢¤¤é¤á¤«¤±¤¿º¢¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿µ®½Å¤Ê½©¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¤ï°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î¹ÈÍÕ¤È²«ÍÕ¤ÎÂÐÈæ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡¢Åê¹Æ¼Ô¡¦¤è¤¿¤«¤µ¤ó¤Ë¡¢»£±Æ»þ¤Î¾õ¶·¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤È²«¡¢²÷À²¤ÎÀÄ¶õ
¤è¤¿¤«¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»£±ÆÆü»þ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î15Æü¡¢10»þ39Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¾ì½ê¤Ï°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤ÎÂç°æÊ¿¸ø±à¤À¡£²÷À²¤ÇåºÎï¤ÊÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Âç°æÊ¿¸ø±à¤Î¤¢¤ë°ðÉðÃÏ¶è¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤ÎËÌÅì¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ä¹Ìî¸©¡¦´ôÉì¸©¤È¸©¶¤ò ÀÜ¤¹¤ë¡¢ÎÐË¤«¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤è¤¿¤«¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸«¾å¤²¤¿»þ¤ËÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤È²«¡¢²÷À²¤ÎÀÄ¶õ¤¬»ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÁ¯¤ä¤«¤Ê¹ÈÍÕ¤È²«ÍÕ¤¬Æü¸÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¹½¿Þ¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¼Ì¿¿¤ÎÈ¾Ê¬¤º¤ÄÀÖ¤È²«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°ÌÃÖ¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤è¤¿¤«¤µ¤ó¡Ë
X¾å¤Ç¤ÎÂçÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡ØåºÎï¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¸«¤¿»þ¤Î´¶Æ°¤ò¡¢¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤Æ¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
º£Ç¯¤â¡¢½©¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ã»¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤Ò¤È¤¤ïåºÎï¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£