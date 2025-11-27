ドジャース“元守護神”にカブスが興味か　来季終盤に復帰する可能性も…他球団が熱視線「魅力的な選択肢となる」

フィリップス獲得へカブスが興味を示す可能性があるという(C)Getty Images

ドジャースからノンテンダーFAとなったエバン・フィリップスの去就が注目されている。

フィリップスは2023年に62試合で防御率2.05、自己最多の24セーブをマークして守護神として活躍し、翌24年も61試合で18セーブをマークした。今季は6月にトミー・ジョン手術を受けるなど、わずか7試合の登板に終わり、来季も大半は欠場すると予想されている。

【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る

ただ、復帰すれば大きな戦力となり得るだけに、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、獲得を目指すのは、再契約の可能性があるドジャースだけではないと伝えている。

米スポーツ専門サイト『The Athletic』によれば、カブスが興味を示すのではないかという。

フィリップスについては「カブスがこれまでうまく見極め、ブルペンに組み込んできたタイプの投手のプロファイルと一致する。カブスのクレイグ・カウンセル監督は、投手の健康を最優先にするという点で、優れた評価を得ている」と記した。