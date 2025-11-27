バリスタ・焙煎士として東京で働いていた長男、忍さん（当時29）を交通事故で亡くした深迫祥子さんの講演会が、23日、岡山市北区で開かれました。

29歳だった忍さん 思いを受け継ぎ…

深迫さんの長男・忍さんは、2019年7月9日、事故で亡くなりました。29歳でした。





償いの本当の意味

バリスタ・焙煎士として働いていた東京都渋谷区のコーヒー店の駐車場で、配送会社のトラックと焙煎所の壁に挟まれ、亡くなったのです。深迫さんは、故郷・熊本でコーヒーショップを開きたいという忍さんの意思を継ぎ、翌年コーヒーショップを開きました。その傍ら、犯罪被害者の家族として、講演活動を行っています。

深迫さんは現在、刑務所や少年院での講演活動も行っています。ある元受刑者から聞いた話が、活動の原動力となっています。

殺人で服役した男性がいました。東日本大震災の際、家族からの手紙が来なくなり、後に家族全員が津波で亡くなったことを知りました。その受刑者は精神的に追い詰められ、別室に移されました。



後に、その受刑者が語ったといいます。



「事件の時には本当に相手が悪いと思って俺は殺したんだけど、実際自分の身内が全部死んだら、こんな辛いことはない。自分は何てことをしたんだ」

一方、別の受刑者は遺族に償いたいと願いながらも、賠償金は受け取ってもらえず、墓参りも断られ続けていました。



「刑務所の中にいると、どうやったら自分は謝罪ができるのか、ずっと悩み続けている」と話していたといいます。



ある日、その受刑者は、新聞で遺族の記事をみつけました。

そこには「一度も謝罪をしていない、お金も送ってこない」と書かれていて、愕然としました。



「でも、自分がやったことはこういうことなんだ」と反省していました。「早く出て、遺族に謝りたい」と。

広がる支援の輪

2021年12月、深迫さんは「NPO法人 Coffee aid（コーヒーエイド）2021」を設立しました。



忍さんが最期に語った「ホスピスにコーヒーを入れに行く」という言葉を実現するため、緩和ケア病棟でのコーヒー提供を行っています。

大学生のボランティアとともに患者の元を訪れ、最期の時を迎える方にもコーヒーの香りを届けています。



深迫祥子さん

「先月は、呼吸が困難な患者さんにコーヒーをお出ししました。ご家族が『お母さん、コーヒー大好きだったよね』と声をかけると、目だけが動きました。スポンジにコーヒーを含ませ口の周りにつけると、患者さんの目から涙が流れました」

NPO法人Cofee aid 2021が定期的に開催する「コーヒーエイドデイ」は、コーヒーを飲みながら、犯罪被害者支援について学ぶ場となっています。受刑者が作った木工品を無償配布し、一般の方からのメッセージカードを受刑者に届ける取り組みも行っています。



「自分たちが作ったものを人が触ってくれた。そしてありがとうって書いてくれた。自分は犯罪者なんだけど、自分の作ったものを触ってくれた」と涙を流す受刑者もいたといいます。

次回は、2025年12月6日（土）午前11時から熊本市中央区のサクラマチ クマモトで開かれる予定です。入場無料です。



刑務官と警察官のキッズ制服コーナーや、ゆるキャラショー、府中刑務所の受刑者が作ったマグカップの配布などが予定されています。

キャンペーンで見えた社会の現実

深迫さんは、年に数回、新宿駅前などで行われる犯罪被害者支援キャンペーンにも参加していますが、現実は厳しいといいます。

深迫祥子さん

「（警視庁のマスコット）ピーポくんが来ると人が集まりますが、いなくなると皆散らばっていきます。配布したチラシの多くはゴミ箱に捨てられ、中に入っているボールペンなどの景品だけが抜き取られています。配ったものはほとんど踏まれています」



深迫さんは配布物が捨てられる光景を何度も目にしてきました。



しかし「コーヒーエイドデイ」では、コーヒーを飲みながら、犯罪被害者支援や受刑者の更生などについて語り合う姿があちこちにみられ、手ごたえを感じているといいます。

被害者支援の早期介入が鍵

深迫さんは、被害者支援センターの存在が自分を救ったと感じています。



深迫祥子さん

「支援に早く入ると、被害者の家族のケアをすぐにできます。このケアが早ければ早いほど社会復帰、立ち直りは本当に早いんです。



二次被害のことも、支援センターで事前に聞いていたので、実際にそういう場面になったとき、ああこれかと。心の準備ができていたことが大きいです」

深迫さんの店には多くの遺族が訪れますが、ケアに早く入った方ほど前向きになっていると感じているといいます。



深迫祥子さん

「何十年も前の事件・事故でケアを受けていない遺族は『あなたたちはいいですよ。ケアがあるから。私たちはケアがないから』と言われることもあります」

生きることの意味を問い続けて

現在も深迫さんには心ない言葉が向けられるといいます。



「よく人前で息子さんの話ができますね」「死んだ子の話なんか、絶対人前なんかでできない」「私は子どもが先に死んだら生きていけないわ」

そうした声に対し、深迫さんは答えます。



「私は生きているから、生きていけますよ。でも辛くて死にたいと思われるんだったら仕方ないですよね。私は前向きで生きていってるから。これを息子は喜ぶんですよ」

忍さんの死から6年。深迫さんは今も全国各地で講演を続け、命の大切さと被害者支援の重要性を訴えています。



筆者の心に残ったのは、講演後、「どんな支援が役に立ちましたか？」という質問に答えた深迫さんの言葉でした。



深迫祥子さん

「事故直後の渋谷警察署の対応がとてもありがたかった。それは、ただそばにいて寄り添う、ということだった」



深迫さんは、「何か声をかけなくてはと思って出たその言葉が、被害者の家族を苦しめることがある。どんな声をかけたらよいか分からないからと、人が遠ざかってしまうこともある。そうではなく、ただ静かにそばにいてくれるだけでいい。いつも通り接してくれるだけでいい」といいます。



──無関心から共感へ。

深迫さんの願いは、少しずつ、着実に広がっているように感じました。

