届かなかった世界タイトルへの「差」　米記者が見た那須川天心の未来「驚異的な才能はボクシングでまだ十分に開花していない」

陣営から発破をかけられる天心(C)Getty Images

結果的に“圧倒”された。11月24日に行われたトヨタアリーナ東京で行われたボクシングのWBC世界バンタム級王座決定戦で、同級2位の井上拓真（大橋）と対峙した同級1位の那須川天心（帝拳）は0-3で判定負けを喫した。

【写真】天心、散る 井上拓真の執念が勝った激闘をチェック

敵知らずで歩んできた格闘技人生で初めて「敗北」を喫した。試合前には「井上家をぶっ壊す」と意気込んでいた天心は、序盤2回まではペースを掌握。絶妙な距離感を保ちながら、機を見て繰り出す鋭い左で拓真を苦しめた。実際、試合後の会見で敵陣営の大橋秀行会長が「前回よりも数段強くなっていた。この試合はちょっと厳しいんじゃないかという不安が第一に来た」と唸ったほどだった。

しかし、初回終了時に小躍りを披露した神童のリズムは4回以降に音を立てて崩れていった。「ペースを変えて、相手を崩した」という拓真がアプローチを変え、近接戦に持ち込むと、対応に苦心。明らかに出足が鈍くなり、反撃の術を失っていった。

変則的なアッパーやノーガード戦法などあの手この手は尽くした。しかし、12ラウンドを見据えて、ポイントも考慮したクレバーな戦いを講じる拓真を前に「出していないけど先手を取られているという感覚がずっとあった」という天心は、「本当に経験の差、ボクシングの深みの差でやられた」。

結果的に自慢のスピードも殺され、良さを発揮しきれなかった。0-3という判定は勝者との「差」を物語るようでもあった。