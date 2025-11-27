「怒りや悲しみを超えた今、言葉すら――」９歳でリバプール加入、ファン兼務のMFが唖然。３戦10失点、連戦連敗「これほど酷いのは初めて」
かつてないほどの窮地だ。
現地11月26日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第５節で、遠藤航が所属するリバプールが、オランダの強豪PSVとホームで対戦。６分にPKで先制を許した後、16分にドミニク・ソボスライの得点で追いついたものの、後半に失点を重ね、１−４で惨敗した。
昨季のプレミアリーグ王者は直近３試合で10失点、12試合で９敗に。もはや負け癖がついているなか、カーティス・ジョーンズは言葉が出てこない様子だ。
クラブ専門メディア『Liverpool Echo』によれば、９歳でリバプールの下部組織に加入した24歳のMFは、試合後のインタビューで率直な思いを口にした。
「分からない。答えは持っていない。僕も皆と同じだ。正直に言って受け入れがたい。言った通り言葉すら見つからない。怒りや悲しみを超えた今、言葉すら失った状態だ。
言葉を見つけるのは難しい。僕は選手でありファンでもある。チームがこれほど酷くプレーし、こんな結果を出すのを経験したことがない」
リバプールは連戦連敗するチームでは決してない。ジョーンズはこう覚悟を示した。
「結局のところ、我々の胸にはまだこのエンブレムが刻まれている。このエンブレムがある限り、僕らは戦い続ける。このチームを本来あるべき姿へ導き、リバプールが世界最高のチームである理由を示すために努力し続ける。ただ、現状は最悪だ。変革が必要だ」
CLを６度、国内リーグを20度制した屈指の名門は、光を見出せるか。アルネ・スロット体制１年目でタイトルを掴んだ昨季の栄光は霞んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
