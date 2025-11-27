·¬Ìî¿®µÁ¡¡Ä¾Ä²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸3b¤Ë¡Ö»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡¡Æ®¤¤ÊýÌÀ¤«¤¹¡ÖÁ´Éô¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡×
¡¡¡Ö¥é¥Ã¥Ä¡õ¥¹¥¿¡¼¡×¤Î·¬Ìî¿®µÁ¡Ê68¡Ë¤¬27Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦50¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¤¬¤ó¤È¤ÎÆ®ÉÂ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢Ä¾Ä²¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸3b¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿·¬Ìî¡£Æ®ÉÂ¤ò¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë¤«¤é¸ì¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÂ¿Ê¬¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤¤3Ç¯¡¢4Ç¯¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»à¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»à¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö´Å¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Í¡£3b¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡ÈÀèÀ¸¡¢²¶Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡©½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÀèÀ¸¤¬¡È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¡£¤³¤ì¥ä¥Ð¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤½¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·¬Ìî¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥Ä¡õ¥¹¥¿¡¼¡×¤Ø¤Î»×¤¤¡£¡Ö¤Ç¤âº£»à¤Í¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡£2021Ç¯¤Ë40¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼²ó¤ë¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò1¤ÄÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÆ®¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÆüµ¤Ë¤Ï¡ÖÀï¤¤¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¿´ÇÛ¡×¡Ö¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î¿´¶¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·¬Ìî¤Ï¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢ËÜÅö¤ËÅêÍ¿¤·¤¿¤é¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤ÆÊâ¤±¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¤¶ì¤·¤ó¤ó¤À¤±¤ÉÆ®¤¤¤Ê¤¬¤éÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÄË¤µ¤ä¶ì¤·¤µ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢µ¤Ê¬¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Î³«¤Ä¾¤ê¤«¤Ê¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¸ª¤Î²Ù¤¬¤ª¤ê¤Æ¡¢ÄË¤ß¤È¤«¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÁ´Éô¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡£¤À¤±¤ÉÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Ê¤¤¤è¡×¤È·¬¥Þ¥óÎ®¤Î¤¬¤ó¤È¤ÎÆ®¤¤Êý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£