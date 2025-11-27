「クレジットカード」を“毎月20万円以上”使う友人。「クレヒスを鍛えてる」とのことですが、何かメリットがあるのでしょうか？
「クレジットカード」の月平均利用額は“8万5000円程度”
株式会社ジェーシービーが実施した「2024年度版『キャッシュレスに関する総合調査』」によると、クレジットカードの保有率は87％、利用率は83％です。
1年前と比べて、58％の方がキャッシュレスの利用回数が増えたと回答しました。利用回数が増えたキャッシュレスの種類は、コード決済が63％、クレジットカードが52％という結果です。
また、クレジットカード保有者の1世帯あたりの月平均生活費は、前年から1万7000円増加して19万3000円でした。そのうち、44％の金額がクレジットカードで支払われています。
この割合をもとに単純計算すると、カード支出の月平均額は8万5000円程度になると想定されます。月の生活費の違いやクレジットカードの利用率にも変動はありますが、掲題の友人はクレジットカードの利用割合が高いといえるでしょう。
「クレジットヒストリー」いわゆる「クレヒス」とは？
「クレヒス」とは「クレジットヒストリー」の略称で、クレジットカードやローンなどの利用履歴と、それに基づく信用情報です。クレジットカードやローン以外にも、奨学金やスマホ端末の分割払いなども含まれます。
クレヒスは、クレジットカード会社や信販会社、消費者金融や銀行といった金融機関が加盟している信用情報機関に利用者情報が記録され加盟企業に共有されます。
それぞれの金融機関はクレジットカードやローンの申し込みがあった場合、審査の一環として申込者のクレヒスを確認するため、審査に直接影響する情報といえます。
クレヒスを「鍛える」とは？ 何かメリットがあるの？
クレヒスには良いクレヒスと悪いクレヒスがあり、一般的に良いクレヒスを積み上げることを「クレヒスを鍛える・育てる」などといいます。
クレジットカードを継続的に利用し、期日を守って確実に支払うことでクレヒスを鍛えることが可能とされています。クレヒスを鍛えると、以下のようなメリットがあります。
・クレジットカードの審査に通りやすくなる
・利用限度額が増える
・ゴールドカードなどより上位のカードを持てる
・ローンの審査に通りやすくなる
・社会的信用が高まる
一方、支払いを延滞したり金融事故を起こしたりすると悪いクレヒスが残り、クレジットカードの新規発行やローンの利用に悪影響を及ぼすため、クレジットカードは計画的に利用しましょう。
まとめ
クレヒスを鍛えることで、より上位のカードを持てたり、利用限度額が増えたりするなど、さまざまなメリットを受けられる可能性があります。
ただし、支払いの延滞や金融事故などの悪いクレヒスが残ると、クレジットカードの新規発行やローンの利用に悪影響を及ぼす恐れがあります。クレジットカードを定期的に利用しつつ、支払いを遅れず確実に行うことで良いクレヒスを積み上げていきましょう。
