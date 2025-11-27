NewJeans¡¢Éüµ¢¤ò¹µ¤¨¤Æ¡È»Ë¾å½é¡É¤Î²÷µó¡ª¡ØDitto¡Ù¤¬ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¡×Ç§Äê³ÍÆÀ
NewJeans¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¿·¤¿¤ÊµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNewJeans¡¢ËÜÅö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Éüµ¢¤Ç¤¤ë¡©
11·î27Æü¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢NewJeans¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOMG¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ØDitto¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯10·î»þÅÀ¤ÇÎß·×ºÆÀ¸¿ô3²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÉôÌç¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¡×Ç§Äê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÉôÌç¤Ç¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¡×Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤¿K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢NewJeans¤¬»Ë¾å½é¤Ç¤¢¤ë¡£K-POPÁ´ÂÎ¤ËÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÇ§Äê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤ï¤º¤«2ÁÈ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
2022Ç¯12·î19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØDitto¡Ù¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òNewJeans¤Î´¶À¤ÇºÆ²ò¼á¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ï¥ß¥ó¥°¤È½À¤é¤«¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²¹¤«¤¤²ÎÀ¼¤¬ÆÃÄ§¤À¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é¤ï¤º¤«6¤«·î¤ÇÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡ÖHot 100¡×¤ä±Ñ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖSingles Top 100¡×¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â2023Ç¯¤ÎMelonÇ¯´Ö¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡ØDitto¡Ù¤Î¿Íµ¤¤Ï¸½ºß¤â¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£2025Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡ÖMUSIC AWARD JAPAN 2025¡×¤Ç¤Ï¡ÖBest K-Pop Song in Japan¡×ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëNewJeans¤Î²»³Ú¤ÎÎÏ¤¬²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤ËNewJeans¤Ï¡¢¡ØOMG¡Ù¡Ê2024Ç¯8·î¡Ë¡¢¡ØHype Boy¡Ù¡Ê2025Ç¯8·î¡Ë¤Î2¶Ê¤Ç¡Ö¥À¥Ö¥ë¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¡×¡Ê2²¯²ó°Ê¾å¡ËÇ§Äê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ØETA¡Ù¡Ê2024Ç¯5·î¡Ë¡¢¡ØSuper Shy¡Ù¡Ê2024Ç¯5·î¡Ë¡¢¡ØAttention¡Ù¡Ê2024Ç¯8·î¡Ë¤Î3¶Ê¤¬¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¡×¡Ê1²¯²ó°Ê¾å¡ËÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë