¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢11·î26ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤¤¤¸¤á¤ËÁø¤Ã¤¿¾®³Ø¹»»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡¿¹ºê¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤¬ÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢9ºÐ¤Î¤È¤ÍèÆü¤·¡¢Î¾¿Æ¤È¶¦¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸øÎ©¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÆüËÜ¸ì¤¬Á´¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿Åö»þ¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿¹ºê¤Ï¡¢Êì¿Æ¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤È¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ìó1Ç¯¤Û¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¿¹ºê¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÅú¤¨¡¢¡Öº£»×¤¦¤È·ë¹½¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÍèÆüÅö½é¤Ï¡¢Ã¯¤âÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¿¹ºê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ëº£»×¤¦¤È¿Í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢Ìó1Ç¯¤¬·Ð¤Ä¤È¡¢°ÊÁ°Èà¤ò¤¤¤¸¤á¤Æ¤¤¤¿¼çÈÈ³Ê¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÈà¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º¤Æñ¤Ê³Ø¹»À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¿¹ºê¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È²»³Ú¤À¤Ã¤¿¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²»³Ú¤Î¼ø¶È¤Ç½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤¿¥ê¥³¡¼¥À¡¼¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ½¸Ãæ¤·¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¿É¤¤»×¤¤¤òÊ¶¤é¤ï¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¤·¤¿¡£
