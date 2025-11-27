炎と煙が噴き出す香港・大埔区、王福院の高層住宅群を見つめる人々/Tommy Wang/AFP/Getty Images via CNN Newsource

香港（CNN）香港で26日、複数の高層ビルが大規模火災に巻き込まれ、当局によると少なくとも44人が死亡、数百人が行方不明となっている。一部の住民は依然として燃えている建物内に閉じ込められている。

消防士たちは数時間にわたり消火活動を続けているが、高層階に残された住民の救出は難航している。現場は大埔区の王福院にある高層住宅群。8棟の建物があり、いずれも少なくとも31階ある高層住宅で、計約2千戸が入っている。香港の最新の国勢調査によると住民の数は4000人を超え、その多くが65歳以上。

火災について、これまでに分かっていることは以下の通り。

火災発生の経緯

香港消防署の職員は26日、報道陣に対し、消防隊員が火災に関する最初の通報を受けたのは現地時間午後3時直前だったと述べた。

消防署の消火活動を統括するデレク・アームストロング・チャン副部長によると、火災は修繕工事中の32階建ての住宅で発生した。建物には竹の足場が組まれていた。

消防隊が現場に到着した時には、足場に火が燃え移り、建物全体に広がり、他の高層住宅にも広がった。数分後、燃えていた竹の足場は地面に落下し始めたとチャン氏は述べた。

この高層住宅群内の8棟のうち少なくとも7棟が火災の影響を受けた。炎から逃れた人々は一時的な宿泊施設への避難を余儀なくされた。

香港政府トップの李家超行政長官によると、27日の早朝までに3棟の建物で火災は鎮火したが、4棟ではまだ「散発的に火の手が上がっている」という。

当局の対応

消防署のチャン氏によると、数百人の消防士が消火活動に投入され、消防車128台と救急車57台が現場に派遣された。一時は現場に888人の救急隊員がいたと、消防署は発表した。

27日早朝、香港警察の報道官は建設会社の取締役2人とコンサルタント1人を逮捕し、「重大な過失」の疑いで告発したと明らかにした。

王福院内は火災が猛威を振るい、焼けつくような高温に見舞われている。そのため、消防隊員は一部の建物の上層階に到達できず、住民は依然として閉じ込められたままとなっている。

炎上中の建物内に閉じ込められた住民に向け、チャン氏はドアと窓を閉め、テープと濡れた布で目張りをするよう呼びかけた。

消防隊員は人々が閉じ込められている場所を把握しているとチャン氏は述べた。当該の建物内が高温状態にあるため、人々のいる上層階に到達することが現時点でできないとしつつ、「引き続き救出作業に当たる」と付け加えた。

犠牲者について分かっていること

香港当局によると、火災による死亡者はこれまでに少なくとも44人に上る。その中には鎮火に努めた37歳の消防士も含まれている。

消防署の救急部隊の職員が報道陣に語ったところによると、少なくとも2人の消防士が消火活動中に負傷した。

李行政長官は報道陣に対し、火災で負傷した30人以上に加え、27日の現地時間午前1時30分時点で279人が行方不明になっていると述べた。

香港の火災の頻度は

少なくとも44人が死亡した26日の大埔区の高層住宅火災は、第2次世界大戦以降、香港で最悪の死者数を記録した可能性が高い。これまでは1996年に41人が死亡したガーリービル火災が、香港史上最悪の平時火災と広く考えられてきた。

中国の特別行政区である香港では、このような災害は極めて珍しい。質の高い建設と厳格な建築規制の施行により、建物の安全性に関して香港は優れた実績を誇っている。

警察によると、今回の火災では住宅の窓の一部に、建設会社の名が入った可燃性のポリスチレンボードが貼られていたという。当局は、防護ネット、キャンバスシート、プラスチックカバーなど、住宅で発見されたその他の建築資材も安全基準を満たしていなかったとみている。

また竹製の足場は香港のいたるところで見られる。新築の建設だけでなく、歴史ある集合住宅の改修にも毎年使用されている。

足場は通常、布製の安全ネットで覆われている。現場の写真からは、焼けた竹から垂れ下がったネットの残骸が確認できる。

トップらの発言

中国の習近平（シーチンピン）国家主席は、今回の火災の犠牲者に哀悼の意を表した。中国国営中央テレビ（CCTV）が報じた。

CCTVによると習氏は、中央委員会と駐香港連絡弁公室の代表に対し、火災による死傷者と被害を最小限に抑えるための取り組みを支援するべく「全力を尽くす」よう求めた。

李行政長官は、火災による死傷者並びに負傷者、遺族への哀悼の意を表明。香港政府が「全人員と全力を尽くして」救助活動に当たると述べ、今回の火災を「大災害」と表現した。