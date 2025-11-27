元テレビ朝日の玉川徹氏が２７日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、高市早苗総理初の党首討論での一部発言に「びっくりした」ことを指摘した。

この日は高市総理初の党首討論を特集。立憲民主党の野田佳彦代表とのやり取りで、野田代表は「存立危機事態」発言について「総理は自衛隊の最高指揮官、言ってはならないこともある。持論をうっかり発言は、軽率なことになる」というと、高市総理は「具体的な事に言及したいとは思わなかったが、こと予算委員会、政府のこれまでの答弁をもう一度繰り返すだけでは、場合によっては予算委員会を止められてしまう」と答えた。

また企業・団体献金について聞いた野田代表へ高市総理は「そんなことよりも、ぜひ定数削減をやりましょうよ」とも呼びかけていた。

玉川氏は「率直に言って、高市総理の発言、びっくりしました」と切り出し、「存立危機事態」発言について「予算委員会を止められたくなかったから、と言っている。予算委員会が止まるっていうことと、あの発言をして中国、当然ああいうこと起きるだろうと予想される、天秤にかけて予算委員会が止まる方が重いって考えたんですか？ってこと。予算委員会が止まるといえば、なんでも話すんですか？」とコメントした。

さらに「もう一つは政治とカネの問題」だとし、企業・団体献金について聞かれた時に「そんなことより定数削減やりましょう、『そんなこと』って言ったんです」と指摘。「だから政治とカネの問題、高市総理には『そんなこと』なんだと。定数削減と政治とカネは全然違う話ですから。全然違う話を持ってくるに当たって、政治とカネを『そんなこと』と言っちゃうっていう…それもびっくり」と話していた。