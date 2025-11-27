¥¥¢¥Ì¡¦¥êー¥Ö¥¹½é¤Î¾®Àâ¡ØºÆÃÂ¤Î½ñ¡ÙÆüËÜ´©¹Ô ¨¡ ¸¸ÁÛÊ¸³Ø¤Îµð¾¢¤È¶¦Ãø¡¢ÁÔÂç¤Ê¤ë°Å¹õ´ñëý
¡Ø¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¥¥¢¥Ì¡¦¥êー¥Ö¥¹¤Ë¤è¤ë½é¤Î¾®Àâ¡ØThe Book of Elsewhere¡Ù¤¬¡¢Ë®Âê¡ØºÆÃÂ¤Î½ñ¡Ù¤È¤·¤Æ2025Ç¯11·î27Æü¤ËË®ÌõÈÇ´©¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨Amazon ¤Î¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¤È¤·¤Æ¡¢THE RIVER¤ÏÅ¬³ÊÈÎÇä¤Ë¤è¤ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥¢¥Ì¡¦¥êー¥Ö¥¹¤È¡¢¡ØÅÔ»Ô¤ÈÅÔ»Ô¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ·²¤Ë¤è¤Ã¤Æµ´ºÍ¡¢°ÛÃ¼¤Îºî²È¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎSF¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーºî²È¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥ß¥¨¥ô¥£¥ë¤Î¶¦ÃøºîÉÊ¤À¡£Ì¾Í¥¤Èµð¾¢¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡¢±Ê±ó¤ÈºÆÀ¸¤ò¤á¤°¤ëÁÔÂç¤Ê°Å¹õ½ö»ö»í¤Ë¤·¤Æ¡¢·ì¤ËÇ¨¤ì¤¿¿ÍÎà»Ë¤ò¶î¤±È´¤±¤ëÀ¨Àä¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡¦¥¹¥ê¥éー¡£
»¦Ù¤¤Î±¿Ì¿¤Ë¼ö¤ï¤ì¡¢8ËüÇ¯¤òÀ¸¤¤ë°Û·Á¤Î¶¸Àï»Î¡Ê¥Ðー¥µー¥«ー¡Ë¡¦¥¦¥Ì¥Æ¡£´öÀé¤ÎÊ¸ÌÀ¤Î¶½Ë´¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿Èà¤Ï¡¢À¸¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¡¢»à¤òÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤ÎÆÃ¼ìµ¡´Ø¡Ò¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤Ù¤¯Âà¹ÔºÅÌ²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈà¤Îµ²±¤ËÀø¤ê¹þ¤à¡£¤À¤¬¤½¤Îµ²±¤Ï¡¢·ì¤ËÀ÷¤Þ¤ë¿ÍÎà»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥ß¥¨¥ô¥£¥ë¤Ï1972Ç¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹À¸¤Þ¤ì¡££Ó£Æ¡¦¸¸ÁÛ¾®Àâºî²È¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡ØÅÔ»Ô¤ÈÅÔ»Ô¡Ù¡Ø¥¯¥éー¥±¥ó¡Ù¡Ø¸À¸ìÅÔ»Ô¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£À¤³¦¸¸ÁÛÊ¸³ØÂç¾Þ¡¢±Ñ¹ñ¸¸ÁÛÊ¸³ØÂç¾Þ¡¢¥íー¥«¥¹¾Þ¡¢¥Ò¥åー¥´ー¾Þ¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤ÊÊ¸³Ø¾Þ¤ò¿ô¡¹¼õ¾Þ¡£¥¢ー¥µー¡¦C¡¦¥¯¥éー¥¯¾Þ¤Ï¡¢½é¤Î£³²ó¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥êー¥Ö¥¹¤Ï¡Ø¥¹¥Ôー¥É¡Ù¡Ø¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥ó¡Ù¡¢¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¥·¥êー¥º¡¢¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØBRZRKR¡Ù¤Î¸¶ºî¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØºÆÃÂ¤Î½ñ¡Ù¤Ï²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¡£4,290±ß¡ÊËÜÂÎ3,900±ß¡Ë¡£
