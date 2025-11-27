トム・ホランドの（MCU）『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』より謎の新キャラクターとして合流するセイディー・シンク。そのまま2027年予定の『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』へ再登場することもわかっており、何か重要なキャラクターを演じていることは間違いなさそうだ。

「ストレンジャー・シングス」マックス役でも人気のシンクは、一体何のキャラクターを演じるのか？ファンの間では、彼女のトレードマークである「赤髪」をヒントに様々な憶測が飛び交っている。X-MENのジーン・グレイ役、スパイダーマンの恋人として有名なMJ（メリー・ジェーン・ワトソン）役……、そのほか有力視されているのは、パニッシャーの相棒であるレイチェル・コールだ。パニッシャーは『ブランド・ニュー・デイ』にも登場するから、なかなか理にかなっている。

米に登場したシンクは、一連の説について言及。「皆さん、髪色って変えられることを忘れてますよね」と、自身が演じるキャラクターが赤髪とは限らないことを示唆した。「でも、そういう“説”があるのはわかりますよ」。

シンクがマーベル作品参加の交渉に入ったのは、「ストレンジャー・シングス」シーズン5の撮影中のことだったという。「この企画に参加することになる前から、憶測はありました。私は“待って、なんの話？”って感じでしたね」と、ネットで先行する様々な説には驚いていた様子だ。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日にUS公開予定（日本公開は2026年夏）。共演にはハルク／ブルース・バナー役のマーク・ラファロ、スコーピオン／マック・ガーガン役のマイケル・マンド、パニッシャー／フランク・キャッスル役のジョン・バーンサルのほか、MJ役のゼンデイヤ、ネッド役のジェイコブ・バタロンも復帰するとみられる。監督は『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021）のデスティン・ダニエル・クレットン。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日に日米同時公開。『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』は2027年12月17日にUS公開予定。