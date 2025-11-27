楽天の小郷裕哉外野手（２９）が２７日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉に臨み、６００万円減の６０００万円でサインした（金額はいずれも推定）。今季は９０試合に出場して打率１割７分３厘、１２打点、２本塁打。９月１５日のロッテ戦では球団通算２０００本塁打となるサヨナラ弾を放ったが、全試合フルイニング出場した昨季の成績を下回った。「非常にふがいないシーズンで終わってしまった。（球団には）来年やり返します、という強い気持ちは伝えました」と雪辱に燃えている。

印象に残っている試合を問われると、「スタメンに自分の名前がなかったときの試合が１番記憶に残っています。今年も全試合スタメンで出るということを第一の目標に掲げていたので、非常に悔しい思いをした」。昨季から続いていた連続スタメン出場が途切れた４月６日のロッテ戦を挙げた。色紙には来季の目標として「キャリアハイ」と記した。「数字すべてにおいて、今までのシーズン（の数字）を超える思いが強い」と説明し、「チームとしても僕が入団（１９年）してから３位以上になっていないので、そこのキャリアハイも取れるように活躍してチームに貢献していきたい」と力強く話した。