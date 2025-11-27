パリコレにも出演したファッションモデルの岡根安里（31）が26日、自身のインスタグラムで、今月20日に第1子となる長女を出産を報告した。

「11/20 11:28 3784g / 51cm 無事に元気で大きな女の子を出産しました」と長女出産を報告した。

「予定日から11日を超えての入院、そしてそこから16時間の分娩を経ての誕生だったこともあって 生まれた瞬間はただただ『やっと会えた！！！！』の気持ちで胸がいっぱいに」とわが子とのツーショットを投稿。「入院中は嬉しくても悲しくても愛おしくても、どんな感情でも涙がポロポロこぼれてきたり。人生で初めて血圧150台を叩き出して心配されたり、伝えたいことが山ほどあるのに、寝不足で言葉がうまく出てこなくて落ち込んだり。世のお母さんって、本当にすごい…そう心から感じた時間でした」とつづった。

「みんなに支えられて、励まされて過ごした 長かったようであっという間だった妊娠期間 痛みも涙も笑いも、全部まとめて人生の宝物です」と感慨。「産んだ直後から病院食を全部平らげ、さらにおやつにも手を出す私に似たのか 新生児とは思えないほどの飲みっぷりを見せてぐんぐん成長しているはらぺこあおむしさん これからさらに、にぎやかで楽しい毎日になりそうです」と記した。

「改めて、この場をお借りして たくさんサポートしてくれた家族や友人、あたたかい言葉を届けてくれた皆さんに心から感謝します そしてこれからもご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします」とした。

岡根は2013年、大学1年でミス・ユニバース・ジャパン2014に大阪府を代表して出場。2016年にはモデルとしてパリコレデビューを飾る。23年11月18日に自身のインスタグラムで結婚したことを報告。今年10月に第1子妊娠を明かしていた。