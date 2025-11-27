法人や個人事業主、富裕層はもちろんのこと、相続が発生したり住宅を購入したりすると、税務調査は一般宅にもやってきます。その際、なんの対策もせずに調査を受けると、調査官の狙いにハマってしまい「多額の追徴税」を課されてしまうかもしれません。そこで、税務調査の具体的な流れと調査内容に加えて、自分が調査対象となった際の「NG言動」と、困ったときに使える「魔法のセリフ」を覚えておきましょう。税理士法人グランサーズ共同代表で公認会計士・税理士の黒瀧泰介氏が暴露します。

「税務調査」の対象に選ばれたら

税務調査はまず、顧問税理士がいる人は税理士のところに、自身や会社の経理が全部やっている場合は直接会社（主に経営者）のもとに電話がかかってきます。これは「事前通知」といい、このときに調査日程が伝えられます。

もし調査官が提案した日程に予定が入っていた場合、必ずその日を空けなければならないというわけではなく、別の日程に変更することができます。極端な例では、提案された日程から半年ほど延ばした人もいます。

税務調査当日…調査官が来訪

当日のタイムスケジュールとしては、だいたい午前10時ごろ調査官が到着します（ただし、夜間勤務などで午前開始が難しい場合には、日程調整の際に相談すれば午後から開始されるケースもあります）。

調査官は主に1人、多くて2人です。2人の場合、若手に経験を積ませるために「若手とベテラン」というペアになっていることが多いです。

なお、調査先の専門性が高い場合や、珍しい職種の場合には、3人来ることもあります。もし最初の挨拶で「広域担当の調査官です」と名乗ったら要注意です。専門分野がある凄腕の調査官が来たと思っていいでしょう。

また、「来客が来たのだからお茶を出したほうがいいのか」と悩む人もいるかもしれませんが、これは通常の来客と同じ考えで大丈夫です。コーヒーやペットボトルのお茶などを出してもいいですし、出さなくてもかまいません。ただし、あまり高価なものは避けましょう。

たまに出されたお茶をすべて断る調査官も存在しますが、これは調査対象と「癒着している」という印象を避けるためです。なお、昼食は用意する必要はありません。調査官は必ず断ります。

調査官「SNS見てますよ」の真意…“雑談”に要注意

最初の挨拶のあと、午前中いっぱいは“雑談”の時間です。これを「概況聴取」といいます。この雑談で、経営者の人となりや交友関係、取引先、事業の様子などを探っていくのです。

腕がある調査官は親しみやすい雰囲気で接してきますが、ここに注意してください。つい乗せられてペラペラ喋ってしまうと、高い確率で墓穴を掘ってしまいます。

たとえば、世間話のように「社長、ゴルフやるんですか？」と聞いてきて、「趣味なんですよ」とポロッと答えてしまうと、帳簿に「交際費」としてゴルフのプレー代がたくさん計上されている場合、疑いの目が強くなります。

また、「SNS」にも注意が必要です。最近では、「（会社や社長の）SNS見てますよ」などと言われるケースも少なくないようです。

SNSに高級車や高級時計、派手な夜遊びなど羽振りのよさそうな写真を投稿していると、目をつけられやすいでしょう。税務調査官はSNSにいたるまで、入念な下調べを行っています。

午後からの動き…調査と現物確認

13時ごろから、いよいよ本格的に調査開始です。

まずは帳簿や請求書を見て、計上金額に誤りがないか確認します。この際、上司への報告用にたくさんコピーをとることが多いです。なかには、付箋をたくさん貼り、経営者や経理にコピーを依頼してくるケースもあります。

帳簿調査が終わると、続いては現物確認です。具体的には、パソコンやオフィスの備品、自動車、土地、建物などといった減価償却資産や固定資産を確認します。

1日目の調査終了

調査はだいたい16時ごろに終了します。調査官は17時までに税務署に戻り、報告書を作成する必要があるためです。

終了前に経営者・税理士・調査官でその日の総括をし、場合によっては「翌日までに資料を準備しておいてほしい」といった“宿題”が出る場合もあります。そして経営者は、調査官が帰ったあと、顧問税理士と翌日の対応を相談します。

規模が小さい会社は1日で終了することもありますが、税務調査は2〜3日かかることが一般的です。

2日目以降は、10時に到着後、雑談なしでしっかり調査されることが多いです。

追徴課税

最終日の調査終了後、総括としていくつか指摘事項が挙げられます。

「追徴課税」があった場合も、その日のうちに決まるわけではなく、後日電話や書類で説明する機会があるため、結果が出るのはおよそ1ヵ月後です。

結果に納得した場合は「修正申告書」を提出し、結果に納得しなかった場合には「不服審査の申し立て」を行い、最終的に裁判で決着をつけることになります。

税務調査でやってはいけない「NG行動」4選

税務調査で絶対に守っていただきたいことは下記の4つです。

1．焦る

その場でうまく回答しなければと思うと墓穴を掘ってしまうので、焦って回答しないようにしましょう。

2．感情的になる

声を荒げたり失礼な態度をとると心象を悪くし、逆に疑われやすくなります。

3．嘘をつく

調査の対象期間は通常「過去3年分」ですが、嘘をつくと疑わしいというレッテルが貼られ、5年、7年、10年と遡って調査が行われる可能性があります。

4．身に覚えがないのに認める

たとえば売上の帳簿漏れがあった場合、「私的に使ったんでしょう」と言われ「覚えていないけどそうかもしれません」などと認めないようにしてください。うっかり売上抜けとわざと売上隠しではまったく印象が異なります。

困ったときに使いたい“魔法のセリフ”

このように、「忘れている」「迷いがある」といった困ったときに使っていただきたい魔法のセリフがあります。

それは「顧問税理士と相談して回答いたします」です。

落ち着いてこれを言い、後日回答すればいいのです。

税務調査には、必ず交渉の余地があります。あくまで強制ではなく、きちんと説明すれば大丈夫というスタンスです。正直に申告するのはもちろんですが、わからないことはむやみに回答せず、税理士に任せましょう。

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表／公認会計士・税理士