株式会社パーソル総合研究所（東京都港区）は、このほど「はたらく」に関するトピックスのトレンドを可視化する「はたらくソーシャル・リスニング（2025年度上半期）」を発表しました。それによると、2025年上半期において、2024年度同期からの「はたらく」に関する投稿の増加率が最も高くなったトピックは「106万円の壁」でした。



調査は、SNS・ブログ・レビューサイト・掲示板など、国内10万のソーシャルメディアから2025年4月〜9月の期間に取得した「はたらく」に関する投稿（サンプリングデータ）を分析したといいます。



分析の結果、2025年度上半期に投稿が増加したワードは、1位の「106万円の壁」や3位の「103万円の壁」など、”年収の壁”に関するトピックでした。社会保険の適用拡大にともなう制度変更に対して、戸惑いや不安、制度への疑問、期待など、さまざまな声がSNS上に広がりました。



また、ランキング2位には「レディネス」が浮上。DX推進や人的資本の開示が進む中で、個人の学習や成長に対する変化対応力（準備状態）を測る指標として、注目が高まりました。



さらに、2025年卒の内定率が過去最高を記録したことを背景に、学生が企業を選ぶ売り手市場が加速。採用時の対応や面接官の言動に対する投稿が増加し、「サイレントお祈り」（4位）や「就活セクハラ」（5位）など、企業の姿勢が問われるテーマにも関心が集まりました。



◇ ◇



【出典】

▽パーソル総合研究所