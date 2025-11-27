1900±ß¤Î¥Õ¥êー¥¹¤¬¡È¥¥à¥¿¥¯¸ú²Ì¡É¤ÇÇúÇä¤ì¡ª¡¡¤Ê¤¼53ºÐ¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ïº£¤â¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¤Î¤«¡Ä10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ø¥Æ¥ìÅì¡Ù½Ð±é¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿ÍýÍ³
¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¿´¤Ë¡È¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¡ÉÈÖÁÈ¤ò¸ì¤ë¥ê¥ìーÏ¢ºÜ¡Öº£½µ¤Î¥È¥¬¤ê¥Æ¥ì¥Ó¡×¡£º£²ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãー¤Î¡Ö°ûÍÑ¤Æ¤ì¤Ó¡×¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿ー¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢¤¿¤À¡¢Èà¤¬Ãå¤¿¤À¤±¤ÎÉþ¤¬ÇúÇä¤ì¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤Ç30Ç¯°Ê¾å¹¹¿·¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡È¥¥à¥¿¥¯¡È¤È¤¤¤¦¼ÜÅÙ¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¥à¥¿¥¯¤¬ÃåÍÑ¤·¤ÆÇúÇä¤ì¤·¤¿¥Õ¥êー¥¹¡¡2025Ç¯ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡áÌÚÂ¼ÂóºÈ¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó
¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ë·ÝÇ½¿Í¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¡×¡£¤¤ì¤¤¡¦¤«¤ï¤¤¤¤¡¦¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¦²Î¤ä±éµ»¤¬¤¦¤Þ¤¤――¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤¬·ÝÇ½¿Í¤¿¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÏÎã¤¨¤Ð¡¢¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤ò¡ÖÌÜ¤¬Âç¤¤¤¡×¡Ö´é¤¬¾®¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¶¦Í¤Ç¤¤ë¼ÜÅÙ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¤Ë¤Ï¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦ÄÌ¼ÜÅÙ¤¬¤Ê¤¤¡£¤È¤ê¤ï¤±ÃËÀ·ÝÇ½¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¿¤ò´ð½à¤Ë¡È¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡É¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¤½¤³¤ÇÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ç¤¢¤ë¡£30Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Èà¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¼ÜÅÙ¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£
ÌÚÂ¼¤Ï¶áº¢¡¢¼ç±é±Ç²è¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·ー¡Ù¤ÎPR¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢11·î20ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡£Ä®¤Î¿Í¤¬ÇòÃÏ¿Þ¤Ë½ñ¤¤³¤ó¤À¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¾ì½ê¡×¤Ë¡¢¥í¥Ðー¥È¤Î½©»³Îµ¼¡¤È¥²¥¹¥È¤¬Ë¬¤ì¤ëÈÖÁÈ¤À¡£
¹Ô¤Àè¤Ï¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì¾ÊªÅ¹¼ç¤¬¤¤¤ë°û¿©Å¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¸Ä¿ÍÂð¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÁÇËÑ¤Ê¸òÎ®¤ä¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤¬¿Íµ¤¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÌÚÂ¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡¢ÈÖÁÈÆâ¤ÇÈà¤Î¡Ö¥é¥ó¥¯¡×¤Î¹â¤µ¤ÈÈÖÁÈ¤È¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤·¤¤ê¤Ë¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤³¤Î¼ê¤ÎÄ¹»þ´Ö¤Î¥í¥±ÈÖÁÈ¤È¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈ¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥Íー¥à¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢ÌÚÂ¼¤¬¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó10Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢Ã±ÆÈ½Ð±é¤Ï½é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÆÃÊÌ´¶¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾®±«¤¬¹ß¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Î¥í¥±¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½©»³¤ÏÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤³¤¦Àú¤ë¡£¡ÖÃÏµå¤ÎÅ·µ¤¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤Èµ¯¤³¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¡£¥¥à¥¿¥¯¤Ï¡¢ÃÏµå¤¹¤é¾å½ñ¤¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤ËÁø¶ø¤·¤¿°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£¥«¥Õ¥§¤Î½÷ÀÅ¹°÷¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢¡Ö¶á¤Ã¡¢¥¥à¥¿¥¯¡ª¡×¤È¶½Ê³¤¹¤ë¡£Äê¿©²°¤ÇÌÚÂ¼¤Î¸å¤í¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀµÒ¤Ï¡Ö¤¹¤²¤§¤Ê¡¢¸å¤í¤Ë¥¥à¥¿¥¯¤¬¤¤¤ë¡×¤È´¶Ã²¤·¡¢¼«Âð¤Ç¥Ôー¥Þ¥ó¤ÎÆùµÍ¤á¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÌÚÂ¼¤ÎÍèË¬¤Ë´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
1900±ß¤Î¥Õ¥êー¥¹¤¬¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É°ìÉÊ¤Ë¤Ê¤ë
»Ò¤É¤â¤¬½©»³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦²È¤Ç¤Ï¡¢½©»³¤Ø¤Î±þÂÐ¤ÏÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿Êì¿Æ¤¬ÌÚÂ¼¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡Ö¤¤¤äー¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÆ¨¤²½Ð¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¥¥à¥¿¥¯¤Î¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ï¡¢À¤´Ö¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊÌ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£½÷À¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃËÀ¤â¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¡¢Â¾¤Î¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×ÃËÀ·ÝÇ½¿Í¤È¤Î°ã¤¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾èÇÏ¥¯¥é¥Ö¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢´¨¤µ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤áÌÚÂ¼¤ÏÊÉ¤Ë³Ý¤±¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥êー¥¹¤ò¼Ú¤ê¤Æ±©¿¥¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ½©»³¤Ï¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥êー¥¹¼Ú¤ê¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ìÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£18Æü¤Î¡Ø°Ë½¸±¡¸÷¡õº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¾¡¼ê¤Ë¥Æ¥ìÅìÈãÉ¾¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¤â¡¢½©»³¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÊÉ¤Ë¤¢¤ë¾èÇÏ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¥Õ¥êー¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¤½¤ì¤òÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¡Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ì¤Ã¤Æ¼Ú¤ê¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤É¤¦¤¾¤É¤¦¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ìÃå¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡¡¿·ºî¡©¡¡²¿¤½¤Î¥Õ¥êー¥¹¡ª¡×
¼ÂºÝ¡¢¡Ø½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ¡ÙÊüÁ÷¸å¡¢¤³¤Î¥Õ¥êー¥¹¤Ï°ìÉô¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ë¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥ïー¥¯¥Þ¥ó¤Î1900±ß¤Î¥Õ¥êー¥¹¤Ç¡¢ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï°ì»þºß¸ËÀÚ¤ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØHERO¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤À¤Ã¤¿Äê²Á15Ëü4000±ß¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÎ®¹Ô¤é¤»¤¿°Ò¸÷¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À·òºß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
ÌÚÂ¼¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤¿¥Õ¥êー¥¹¤¬¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢µÕ¤Ê¤Î¤À¡£²æ¡¹¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Î¼ÜÅÙ¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤³¤½¤¬¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Î¼ÜÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ª¤±¤ëµ¹æ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¥¥à¥¿¥¯¡×¤Ï¡¢¡Ö¥È¥è¥¨¥Ä¡×¤È¤«¡Ö¥¬¥Ã¥ー¡×¤È¤«¡Ö¾¾½á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°¦¾Î¤ÎÎà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥áー¥È¥ë¡×¤È¤«¡Ö¥¥í¥°¥é¥à¡×¤È¤«¡Ö¥É¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÜÅÙ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÈ×ÀÐ¤Î¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¤Î¤ÏÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÌÚÂ¼¤È»ëÄ°¼Ô¤Î¤³¤Î30Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Î¼ÜÅÙ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¥¥à¥¿¥¯¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¢¤¤È×ÀÐ¤Ë¤¹¤ëÎò»Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¤Âå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â»ö¼Â¡£º£²óÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¹â²Á¤Ê¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤«¤é1900±ß¤Î¥Õ¥êー¥¹¤Ø¤ÎÊÑ²½¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¼Ò²ñ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ÎÄäÂÚ¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤µ¤Æ¡£
Ê¸¡¿°ûÍÑ¤Æ¤ì¤Ó