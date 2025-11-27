Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×ÎøÀê¤¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/27¡Û½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè44ÏÃ¤¬¡¢27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÎøÀê¤¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×ÎøÀê¤¤¤òÉ¬»à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿°Õ³°¤ÊÃËÀ
Ä«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¤ò¹âÀÐ¡¢¥È¥¤ÎÉ×¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¡£
¸©ÃÎ»ö¡¦¹¾Æ£°Â½¡¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤ÎÌ¼¡¦¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆÈ¬½Å³À¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¥È¥¤Ï¡¢»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤È¤ÎÎøÀê¤¤¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥ê¥è¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£»×¤¤¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¥ê¥è¤¬µ§¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥è¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤ï¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç»ä¡¢¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤È·ë¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Í¡£¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¶á¤¯¤Ç¡ÖÄÀ¤á¡Á¡£ÄÀ¤á¡Á¡£ÄÀ¤ó¤¸¤ç¤¯¤ì¡Á¡×¤ÈÉ¬»à¤Ëµ§¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¥È¥¤ÎÁÄÉã¡¦´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤¬ÎøÀê¤¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¥È¥¤ËÌÜ·â¤µ¤ìÆ°ÍÉ¤¹¤ë´ª±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àê¤¤¤ÏÎÉ¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤êËþÂ¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£´ª±¦±ÒÌç¤Ï¡¢ÎøÀê¤¤¤ÎÁê¼ê¤¬¥¹¥¥Ã¥×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¶á½ê¤Î»Ò¤ÎÁÄÊì¡¦¾åÌî¥¿¥Ä¡ÊÄ«²Ã¿¿Í³Èþ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢Â©»Ò¡¦»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤Ë¤À¤±¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤È¸ý»ß¤á¤·¤¿¡£
¥¿¥Ä¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊç¤é¤»¤ÆÎøÀê¤¤¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´ª±¦±ÒÌç¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤ª¤¸¤¸ÍÍ¡×¡ÖÉ¬»à¤¹¤®¤Æ¹¥¤¡×¡Ö¤ª¤¸¤¸ÍÍ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÎø¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ®½¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤¬¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¢¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¼ç±éÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×
¾ðÊó¡§NHK
