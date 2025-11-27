Aぇ! group小島健、草間リチャード敬太脱退受け本音「正直悔しくやりきれないところもあって」
【モデルプレス＝2025/11/27】Aぇ! groupの小島健が11月26日、冠ラジオ番組「Aぇ! group小島健のラジキング」（FM大阪／毎週水曜よる18時30分〜）に出演。11月20日にグループ脱退を発表した草間リチャード敬太に言及した。
【写真】草間リチャード敬太、久々の短髪姿
小島は「このたびはみなさまにAぇ! groupとして大事なお知らせごとがあります」とし、草間の脱退について報告。「みなさまにご迷惑ご心配をおかけしてしまい本当に申し訳ございません。自分自身も正直悔しくやりきれないところもあって、いろいろと考えてしまうというのが今の本音です」と謝罪とともに本音を明かした。
続けて「それでもこうやってラジキングをはじめAぇ! groupとしてたくさんのお仕事ができるのはほんとに、本当に応援してくださるみなさまのおかげです。これからもですね、すぐにとはもちろん言わないですが、Aぇ! groupならびに草間リチャード敬太の応援をしてくださると本当に嬉しいです。よろしくお願いします」と伝えた。
そして、「皆様からのたくさんの励ましのメッセージをいただいていて、本当にありがとうございます」とリスナーからの応援のメッセージを紹介した。
草間をめぐっては、10月4日の早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられた。同日、所属事務所は逮捕を認め、草間の活動休止を発表した。11月20日には東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことを公表。あわせて、草間のグループ脱退を伝えた。なお、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトでは「引き続き弊社契約タレントとしての活動は継続してまいります」として、草間が事務所での活動を継続することを報告している。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
【Not Sponsored 記事】
