元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が、26日放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59)に出演。NHKを辞めた理由を明かした。

「恋バナ・ファッションばかり話題にされるけど、アナウンススキルも認められたい」と悩みを語った中川アナ。今年3月にフリーになってから本業とは異なる服装や恋愛に関する“プチ炎上”を繰り返していると紹介された。

「ロバート」秋山竜次扮するMCのニホンザルのリュウが「あんま行きたくないんだ、バラエティとかには」と質問すると「そんなことなくて…バラエティも凄く好き」と回答。「難しいな！」とツッコまれていた。

続けて「なんでじゃじゃNHK辞めたんだよ」と聞かれると「いろいろ仕事をやらせてもらったんですけど、このままここにいても紅白の司会は難しそうだなって思った」とぶっちゃけ。「あそこはみんなの憧れの場で、その道からは外れてるなっていうのもあって。もっといろいろ経験しようと思って」と伝えた。

村重杏奈から「もっと原稿とか読んでたいって事なんですか？」と尋ねられると「ゆくゆくは情報番組のキャスターとかにも憧れてる」と説明。「アナウンサーの軸みたいなのが世の中から忘れさられると嫌だなって」と告白した。