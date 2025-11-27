Chilli Beans.がNetflix新作アニメ『プリズム輪舞曲』主題歌を担当 『花より男子』神尾葉子が手がける完全新作
3ピースバンド・Chilli Beans.が、2026年1月15日よりNetflixで世界独占配信されるアニメ『プリズム輪舞曲（ロンド）』の主題歌を担当することが発表された。
【動画】『花より男子』神尾葉子が手がける完全新作『プリズム輪舞曲』予告編
同作は『花より男子』で知られる神尾葉子が原作、キャラクター原案、脚本を務める完全新作アニメだ。舞台は1900年代初頭のロンドン。画家を志す日本人の少女・一条院りり（CV：種崎敦美 ※崎＝たつさき）が美術学校に編入し、天才画学生で大貴族の息子・キット・チャーチ（CV：内山昂輝）と出会い、時に衝突しながらも絵画を通じて心を通わせていく姿が描かれる。
Chilli Beans.が手がける主題歌「star flower」について、メンバーは「作品から感じた“光”を音にしました」「人や夢を純粋に想う、優しい力のある作品に関わることができて光栄です」とコメントを寄せている。
なお、Chilli Beans.は今年も数々のフェスやライブに出演し、来年にはワンマン＆対バンツアーの開催も決定している。
