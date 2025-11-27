TWICE・SANA、デビュー10周年の心境「これからもよろしくお願いします」 マイブームは抹茶ラテ
多国籍9人組グループ・TWICEのSANAが、あす28日発売の雑誌『25ans』1月号（ハースト婦人画報社）の表紙を飾る。
同誌のカバーガールとして2度目の登場となるSANAは、デビュー10周年というスペシャルな1年を振り返りながら、現在のマイブーム、来年に向けての意気込みを語る。
SANAは「デビューから今までを振り返ってみるとすごく濃密で、あっという間に時間が過ぎていきましたが、関わってくださったすべての方々に感謝していますし、そして『これからもどうぞよろしくお願いします！』という気持ちでいっぱいです」と気持ちを伝えた。
最近のマイブームは、抹茶ラテだそう。「おいしくいただくのはもちろん、色にもハマっているんです。黄緑色って私の中であまりなじみのない色なのですが（笑）、ミルクがたくさん入ってるような絶妙な抹茶ラテ色に惹かれています」とコメントした。
同誌別冊付録では、優雅な華やぎを放つSANAとGRAFFの撮り下ろしカットを掲載する。
