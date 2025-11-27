「水ダウ」人気企画「名探偵津田」TVerで配信開始 過去全5エピソード期間限定公開
【モデルプレス＝2025/11/27】民放公式テレビ配信サービスTVerは、TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜22：00〜）の、ダイアン・津田篤宏による人気企画「名探偵津田」の過去回全5エピソードを期間限定で配信する。
「名探偵津田」は、「水曜日のダウンタウン」の「犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説」から生まれた人気企画で、これまでに第3弾まで（全5回）が放送された。TVerでは2024年12月18日配信回の第3弾が429万再生を記録し、TVerでこれまでに配信されたすべてのバラエティ番組における配信開始後8日間再生数の歴代最高記録を更新したほか、番組全体の累計再生数が2億を突破するなど、数々の記録を生み出している。（modelpress編集部）
【2023年1月25日放送回】名探偵津田 第1話
“犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説”。ドッキリだと気づいても、犯人を見つけるまでは絶対に終わらない、新感覚ドッキリ。
【2023年11月8日放送回】名探偵津田 第2話〜呪いの手毬唄と招かれざる男〜
“犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説”の第2弾。ドッキリだと気づいても犯人を見つけるまでは絶対に終わらない新感覚ドッキリ。前回、ペンションでの連続殺人事件を見事解決し、無事ミステリーの世界から抜け出した名探偵津田だったが、あれから約10ヶ月。またしてもロケ先で殺人事件に巻き込まれるはめに。「名探偵津田第2話〜呪いの手毬唄と招かれざる男〜」の幕が開く。
【2023年11月15日放送回】名探偵津田 第2話〜呪いの手毬唄と招かれざる男〜完結編
“犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説”第2弾の完結編。ロケで訪れた長野県のとある村で、村長殺害事件に巻き込まれた名探偵津田。一方、時を同じくして東京でも殺人事件が発生。その事件に巻き込まれたみなみかわが事件を解決しに長野にやって来た。合流した2人は力を合わせて捜査を進めるが、さらなる事件が発生し謎は深まるばかり。2人は事件を解決できるのか。
【2024年12月11日放送回】名探偵津田 第3話 怪盗vs名探偵〜狙われた白鳥の歌〜
街で聞き込みを行い、有名人の載っている卒業アルバムを入手。そこに載っていた有名人の年齢がポイントとなる卒アル探し対決。その番組収録中に殺人事件が発生。偶然現場に居合わせた名探偵津田が再び事件解決に立ち上がり「名探偵津田第3話 怪盗vs名探偵〜狙われた白鳥の歌〜」の幕が開く。
【2024年12月18日放送回】名探偵津田 第3話 怪盗vs名探偵〜狙われた白鳥の歌〜完結編
「水曜日のダウンタウン」の収録中、突然アンガールズ・田中卓志が凶弾に倒れた。そこで、偶然現場に居合わせたダイアン津田が事件解決に立ち上がり、再びミステリードラマの世界へ。現実と虚構の狭間で困惑＆奮闘する名探偵は無事事件を解決へと導くことができるのか。
