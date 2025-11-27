ついに20トン対応！ 重機・建設機器も運べる最強のけん引力

三菱ふそうトラック・バスは2025年11月26日、大型トラック「スーパーグレート」のセミトラクタに第5輪荷重20トン車を新規設定したと発表しました。

【画像】これが「スーパーグレート」だ！

第5輪荷重とは、セミトラクタ（けん引車）とトレーラ（被けん引車）をつなぐ連結装置（カプラ）に、垂直方向にかけることができる最大の重量のことで、セミトラクタのけん引性能を表す数値です。

今回第5輪荷重20トン車が追加されたのは、現行の「スーパーグレート」重量物運搬用セミトラクタ「FV-R」型（リーフサス車、6×4後2軸）で、以前から展開している第5輪荷重13トンから18トンのラインアップに加え、重量物輸送における多様なニーズに対応するとしています。

燃費5%向上と高出力530PSの両立！

搭載されるエンジンは、従来モデルから燃費性能を約5%向上させ、「2025年度重量車燃費基準（JH25モード）」に適合した「6R30」エンジン（総排気量12.8リッター）です。

燃費性能に加えて390kW（530PS）という高出力も実現したことにより、第5輪荷重20トンのけん引性能を確保。これにより、従来の機種では対応が難しかった重機や建設機器などの重量物輸送や、特殊用途のトレーラーけん引が可能になるとのことです。

また、「FV-R」型第5輪荷重20トン車には、速度制限装置（NR:Noise Reducer装置）をオプションで設定し、より重量のある荷物のけん引が可能とのことです。

価格は、東京地区販売価格で2915万8000円（消費税込み）です。