高市早苗総理の7日の国会答弁で出た「台湾有事は日本の存立の危機事態」発言が中国側の激しい反発を招き、先月30日の日中首脳会談による友好ムードは一転、凍てついた氷のような冷たい関係に変わってしまった。中国政府は国民の日本訪問や留学の自粛を求めたほか、日本の水産物の輸入停止を通告するなど対応をエスカレートさせるばかりだが、見方を変えると、実は短期間に日本への報復措置を次々と打ち出さなければならないほど追い詰められているのは習近平氏の方だとも言える。軍の混乱や経済の悪化、そして自身の健康不安などを抱え、一連の中国の対日高圧姿勢はこれらの不安材料を隠すための虚勢とも受け取れるのだ。

【相馬勝/ジャーナリスト】

＊＊＊

対応を決めたのは習氏

高市総理の国会答弁以来の経過を見てみると、発言翌日8日の薛剣駐大阪総領事による「その汚い首は一瞬の躊躇なく斬ってやるしかない」というSNS投稿以外、中国側の反応は極めて鈍かった。反応がエスカレートしたのは国会答弁から6日後の13日夜、中国外務省の孫衛東外務次官が金杉憲治・駐中国大使を召喚するという、厳しい外交措置を打ち出してからだ。

習近平国家主席と初会談した高市総理

この召喚について、中国は、孫氏が上層部からの委託で対応する「奉示」によって大使を呼び出したことを明らかにしている。この「奉示」について、中国国営中央テレビが運営するSNSアカウントは15日、孫氏が「外務次官の身分ではなく、高位層を代表して立場を表明した」との専門家の分析を紹介している。

日中間で「奉示」という言葉が使われたのは初めてということなので、金杉大使の召喚は、孫次官の意思でなく、それ以上の高位の幹部、例えば、党最高幹部である序列2位の李強首相や中国の最高指導者である習近平国家主席の意志で行われたことになる。中国の重要な外交政策を最終的に決定するのは最高指導者である習氏であるのは間違いないことから、今回の高市総理の「存立の危機」発言への対応を決めたのは習氏である可能性が高い。

矢継ぎ早の制裁措置

今回の対日外交路線が習氏の意思ということならば、「鶴の一声」で中国のすべての組織が「右に倣え」で、対日強硬姿勢を打ち出しても不思議ではない。

かくして、14日以降、中国国民の日本への観光旅行や留学の自粛、日本の水産物の対中輸出の手続きの追加措置、日本の映画「クレヨンしんちゃん」などの上映延期、あるいは吉本興業の上海公演中止などが次々と発表された。中国の多くの旅行会社は訪日ツアーを凍結し、客の受け入れを中止しており、年末までのツアーはほぼ全滅で、ホテル予約など全体のキャンセル数は把握できないほどだ。

さらに、19日には中国のスパイ摘発機関・国家安全省までがSNSの公式アカウントで、高市総理の国会答弁を非難する声明を発表。日本人をスパイ容疑で摘発した実績に触れ、「国家分裂を謀るいかなる企ても断固粉砕する」と主張するなど、邦人拘束の可能性をちらつかせるなど、日本人への恫喝を行っていると言っても過言ではなく、極めて不穏な状況が続いている。このように14日から1週間足らずの間に、矢継ぎ早にこれほど多くの対日“制裁措置”を決めることができるのは、やはり中国の最高指導部の意思が働いているからだと推測せざるを得ない。

統率力の弱体化

もっとも、高市総理は国会答弁で、台湾有事の際の具体的な対応策については一切触れていない。このため、習氏には、高市総理に抗議をするだけにとどめるなど、穏便な対応を取る選択肢もあったはずだ。しかし前述のような強硬手段を取ったのは、習氏が台湾統一の要となる中国軍を掌握し切れていないことなど、自身の統率力の弱体化を隠すためだった可能性も考えられる。

例えば、中国国防省は10月17日、軍高官9人の共産党籍を剥奪する極めて重い処分を発表した。とりわけ軍の制服組ナンバー2の何衛東・中央軍事委員会副主席や対台湾軍事作戦を知り尽くしている東部戦区司令官だった林向陽氏も党・軍籍を剥奪されたことは衝撃を与えた。さらに、「福建閥」の重鎮で、軍政治工作部主任（中央軍事委員）として人事を牛耳っていた苗華氏も粛清対象に含まれるなど、習近平軍事体制の屋台骨が揺るぎかねない事態と言ってもよい。彼ら3人は習氏の最側近であり、中国軍の台湾侵攻作戦の要となる軍事指導者だっただけに、失脚が侵攻能力に大きく影響することが考えられる。

また、先月開催された共産党の重要会議、第20期中央委員会第4回全会（4中全会）では軍出身の中央委員42人のうち27人が欠席したことが分かっている。これは軍出身の中央委員の6割超に当たり、22人は軍階級最高位の上将だっただけに、習氏が軍を掌握しきれていないことを如実に示している。このため、習氏は台湾統一を実現するには軍の陣容の立て直しを急ぐ必要があるなか、ほぼ同時期に高市総理が国会で「存立危機事態」の答弁を行ったことも重なって、日本への対応がエスカレートしたとも考えられよう。

経済の悪化

軍の問題に加えて、習氏を窮地に追いやっているのは、中国経済の悪化だ。10月の4中全会では26〜30年の第15次5カ年発展計画の優先事項の概要を発表したが、5カ年計画の数値目標については「合理的な範囲を保つ」として、具体的な数値を示さなかった。この理由について、国営新華社通信は、中国内の需要は好調だが、外需については「製造業の合理的な比率を維持し、先進的な製造業を基幹とする近代的な産業システムを確立すべきである」と指摘。米中対立の激化や世界的な景気低迷などの理由で輸出が振るわないことなどから、来年からの5カ年計画の具体的な数値目標を示すことができないと説明している。これは極めて異例だ。

実際、中国国家統計局が発表した10月の景況感を示す製造業購買担当者指数（PMI）は49.0と前月から0.8ポイント悪化し、景気の拡大・縮小を判断する節目の指数50を7カ月連続で下回った。これは不動産不況に伴う消費の低迷などが企業心理の重しとなっているからだ。輸出向けの受注や雇用指数も前月を下回り、節目割れの水準が続いた。企業規模別では、大企業の景況感が1.1ポイント低下して49.9となった。これは米中関係が不安定なことが影響している。

日本の対中輸入も減少しており、昨年の日本の中国からの輸入は前年比3.9％減の1671億1943万ドルと、過去最高を記録した2022年から減少に転じた23年以来、2年連続で減少した。今年も中国の“対日制裁”の影響で日中貿易関係が悪化し、中国経済に影響することが考えられる。

外交面での異変

さらに、中央軍事委主席としての権勢に衰えが目立つ習氏だが、外交面でもここ数年は異変がある。外遊が減っているのだ。習氏は13年から19年の間に毎年平均約14カ国を訪問し、14年のピーク時には20カ国を記録している。しかし、昨年は10カ国、今年も現在まで6か国に留まる。しかも、今年はロシアを除けば訪問先はアジア域内に限られ、新型コロナ流行期以外では最も行動範囲が限られた年となっているのだ。また、習氏は今年7月、ブラジルで開催されたBRICS首脳会議に欠席し、李強首相を代わりに出席させた。過去には12回出席していたのにもかかわらず、である。さらに、9月9日に開幕した国連総会にも欠席し、やはり李氏が出席した。今年は国連創設80年の節目の年。しかも、国連総会に合わせて開かれた気候サミットにはビデオメッセージを寄せ、自国の新たな温室効果ガス削減目標を発表していたものの姿を現さなかったのだ。

また、「デイリー新潮」で既報のように、習氏が今年8月、チベット自治区の区都ラサを訪問した際、顔が黒ずんでむくんでおり、歩き方もぎこちなかったとの目撃談も出ている。さらに、今年5月にも毎月1回開催されるはずの党政治局会議が行われなかったことから、習氏の健康が悪化したとの見方も出ていた。

習氏は12年11月、党総書記に就任して以来、今年11月で満13年となる。総書記と国家主席、中央軍事委員会主席という重責を担い極めて多忙であることは想像に難くない。すでに、72歳という年齢である。これまでの総書記は通常2期10年の任期だったが、習氏は憲法を改正して国家主席の任期を撤廃したため、かつての毛沢東主席と同じく終身最高指導者も制度的には可能だ。しかし肉体的には衰えが出ているのは確かである。今回のような外交上の重要な事態への対応の判断に影響が出ても不思議はないのではないか。

