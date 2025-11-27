「この対応が一発あるかないかだけで適切なルートでの問題解決になった」…日本テレビ「聞き取り調査」への国分太一「対応」…「サン！シャイン」杉村太蔵が提言

フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２７日、解散したグループ「ＴＯＫＩＯ」の国分太一が「コンプライアンス上の問題行為」を理由にバラエティー番組から降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとし、日弁連に人権救済を申し立てた件について、司法記者クラブで会見したことを報じた。

国分は会見で「番組降板を告げられてから５か月、本当に申し訳ないという思いと、自分に対して情けなく悔しい思いで過ごしていました。置かれている状況や立場への自覚が足りなかった。長年立場と環境にあぐらをかいていた部分があった。みずからを客観的にみつめることができていませんでした。悔やんでも悔やみきれません」とした。

６月に日テレからの聴き取りがあり、その場で番組降板の通知が行われたことに「さまざまな出来事に、私の心はついていけませんでした」と声を震わせた。

３０年間続いた日テレ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」（日曜・午後７時）降板とＴＯＫＩＯ解散など怒とうの事態に「数日間で全てを失いました」。一方で「私のとった行動がコンプライアンス違反なのか答え合わせもできない。後悔、孤立、絶望とネガティブな感情に押しつぶされ、自らをコントロールすることも難しかった」と振り返った。

何度も反省の意を示し「日本テレビさんと対立したい気持ちはありません」とした一方で、日テレ側と協議ができていない状況に「こちらのお願いが何一つかなわず今日に至っている」と消化不良になっている気持ちも明かした。

国分の会見での発言を受け、日本テレビは「会見で国分太一氏は『答え合わせがしたい』とおっしゃっていましたが、ヒアリングで国分氏自らお話しされた内容だけでもコンプライアンス違反に該当し、『青少年に見てもらいたい番組』に選定されている『ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！』を降板していただくことを即断せざるをえないものでした」と経緯を改めて説明。局として話し合いの場を設ける姿勢を示したが、現時点では「一貫して関係者の保護を第一に対応しており、何よりも関係者が自分の身元を特定され、“二次加害”がもたらされることに強い恐怖を感じております」とし、「その観点から『答え合わせ』は難しい」と回答した。

木曜スペシャルキャスターを務める元衆院議員の杉村太蔵は、国分の会見と日本テレビの対応について「日本テレビ側が一番重視しているのは、この被害者」とし「国分さんは、当代きってのスーパーアイドルです。ファンも大勢いる…そうした方々が…不測の事態を…何がなんでも防がないといけない。被害者の方がこれ万が一、身バレすると何が起きるかわからない…この不安な気持ちはよくわかるんです。それはしっかり守るという日本テレビ側の対応は、私は問題ないと思うんです」と指摘した。

一方で「なかなか難しいんですけど…もし僕があの国分さんの立場だったら、いきなり何の前触れもなく、自分にとって不利益になるような話になったら…その時にはちょっとお待ちください、と。今、ここではコメントできません、と。後日、弁護士を同席してしっかりお話をさせてください、と。この対応が一発あるかないかだけで適切なルートでの問題解決になったんじゃないかな」と指摘していた。