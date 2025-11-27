お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（49）が、26日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）で、アイドルが唇にピアスを付けることについて、持論を展開した。

タレントの指原莉乃がプロデュースしているアイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の江角怜音は、「また夜中にピアスを開けたいなと思って」と告白。パンクロック好きを公言している江角は、これまでにも耳には開けているが、今回はマーキングまでしたものの「結局開けずに終わった」と話した。

その思い悩む様子に、お笑いタレント・ケンドーコバヤシは「別にアイドルがピアスを開けてても、何のアレもないけどね」といい、田中の相方・山根良顕も「ショップとかでも、かわいらしい店員さんがいっぱいピアス開けてるなと思っても、悪い印象はない」と意見した。

しかし江角が「開けたいのは口…口ピめっちゃかわいいなって。あと首もかわいい」と打ち明けると、田中は「俺はねぇ、なんだコイツって思う」と吐露。「アイドルっていう存在と行動が合わなさすぎる。アイドルをやってる以上は、アイドル（像）に寄せた行動をしておいたほうがいいじゃんって思う」と語った。

そして「アイドルのファンって、そういうのを付けてる人が苦手な人が応援してるようなイメージ」と分析。「ファンの人が好きになりそうな感じをやったほうがいいと思う」としたが、山根は「会場とかに行くと、ピアスしてそうな感じの男の子もいたけどね」とも。またケンコバは「俺らの意見なんかね、どうってことない。結局指原やろ」と指摘した。

これに田中は「少数派でそういうファンの人もいると思う」と認めつつ、「大多数は、アイドルのそういうのはちょっとどうかなっていう人が、アイドルを好きっぽい。俺の考えではよ？」と前置き。「アイドル活動はビジネスだから、ある意味。もちろん好きでやってると思うけど、ビジネスだから成り立つ」と続けたが、ケンコバは「法律で禁じられてるわけじゃないし」とポツリ。田中も「ぶっちゃけ何してもいいっちゃいいけど」と平行線となったところで、江角は「止めます！」と宣言。田中から「早いよ！」とツッコまれていた。