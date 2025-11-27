通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％前後
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.01 5.05 6.84 6.12
1MO 9.26 5.53 7.56 6.30
3MO 9.44 5.81 7.94 6.63
6MO 9.59 6.04 8.27 6.94
9MO 9.66 6.25 8.48 7.18
1YR 9.69 6.43 8.63 7.35
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.39 7.30 6.10
1MO 8.22 7.87 6.59
3MO 8.58 8.51 6.86
6MO 8.99 8.94 7.10
9MO 9.24 9.22 7.29
1YR 9.38 9.43 7.41
東京時間10:34現在 参考値
ドル円短期ボラはやや落ち着いた動き
