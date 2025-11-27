大分市佐賀関で発生した大規模火災は２６日も住宅地などの「鎮火」の発表が見送られたが、前日夕に規制区域が縮小されたことを受けて一部住民らが次々と自宅へ戻り、状況を確認する姿が見られた。

規制線の範囲が縮小された地域に家があり、避難所に身を寄せていた男性（８４）は真っ先に部屋の明かりがつくかを確認したという。「運良く帰ることができたが、他の人のことを考えると気が重い。停電もあったので、まずは冷蔵庫や冷凍庫の片付けをしたい」と話した。

地元で民生委員を務める女性（７３）は「朝の４時半頃に起きて、避難所の朝ごはんを作った。自宅は無事だったが、片付けを急がないといけない」と語った。

復興助言や連絡調整でチーム発足…国交省九州地方整備局

大分市佐賀関で起きた大規模火災を受け、国土交通省九州地方整備局は２６日、復興に取り組む同市に助言や連絡調整などの支援を行うチームを発足させた。

チームは長瀬洋裕・建政部長をリーダーに都市整備、住宅整備両課員らで構成。復興まちづくりや被災者の住まいの確保に関する相談を受け付け、国の補助制度を紹介したり、本省や関係機関との連絡調整を行ったりする。担当者は「多くの方が被災しており、全力で復興支援にあたる」と話した。

同整備局によると、直近では２０１６年の熊本地震でも同様のチームをつくり、被災自治体を支援したという。

政府に支援要求、意見書案を可決…県議会

大分県議会の定例会が２６日開会し、大分市佐賀関で発生した大規模火災について、被災者の救済と被災地の復旧・復興に向けた支援を政府に求める意見書案が全会一致で可決された。

意見書案は議員提案された。同市が行う災害廃棄物の処理に国の補助金を適用することや、復旧対策を進めるため、県と同市に補助金や特別交付税といった形で財政支援を行うことなどを求めている。

一方、県は２００６年度に導入した県森林環境税の適用期間を来年度から５年間延長するための条例改正案など１９議案を提案したほか、専決処分１件を報告した。

定例会の会期は１２月１２日まで。一般質問は同３〜５日。