この男こそ戦国最強サバイバー！追放と復帰を繰り返し美濃を揺らした武将・土岐頼芸の生涯

追放と復帰を繰り返した戦国サバイバーの実像

斎藤道三や織田信長が登場する前、美濃の歴史の中心に位置していた人物がいます。それが土岐頼芸（ときよりのり）です。

何度も地位を失いながら復帰の機会を狙い続けた、しなやかな強さの持ち主でした。戦国の荒波に翻弄されながらも文化的な感性を手放さなかったその姿には、どこか静かな魅力があります。

頼芸の生涯をたどると、戦国の荒々しさの中にある繊細さと葛藤が浮かび上がり、読み進めるほどに「この人のこと、もっと知りたい」と感じさせる不思議な引力が生まれます。

※合わせて読みたい記事：

武田信玄が行った人材活用術。それこそが戦国最強軍団を生み出した原動力だった【前編】

自己犠牲をいとわない英雄の決断！30倍の戦力差を覆した伝説の足軽「鳥居強右衛門」

名門に生まれても、心安らぐ環境ではなかった

頼芸は1502年ごろ、美濃の名門・土岐氏当主である土岐政房の次男として生まれました。

しかし家中には早くから緊張があり、家督をめぐって兄・頼武との対立が生じていたと考えられています。

本来なら寄り添うべき兄弟が、のちに軍勢を率いて争うようになるという現実は残酷です。頼芸は、生まれた瞬間から「優しさだけでは生きていけない世界」を歩む運命にあったのかもしれません。

幕府から認められた守護へ けれど安定は長く続かない

兄との対立や周辺勢力との力関係を経て、頼芸は美濃守護の座を得ます。十六世紀前半には朝廷や幕府から正式に美濃守護として認められ、美濃を統べる人物となりました。

しかし周囲は常に不安定でした。守護代であった斎藤氏の台頭、朝倉氏や六角氏など他勢力の動き、美濃国内の対立が次々と渦巻き、頼芸の基盤は常に揺らいでいました。

この時代、守護という地位は想像以上にもろく、確固たる安定などほとんど存在しなかったのです。

戦国武将であり、文化人として生きた「描く人」

頼芸の魅力を語るうえで欠かせないのが、文化への深い感性です。戦や政治に明け暮れる合間をぬって、鷹や水鳥を好んで描きました。その筆致は鋭さと気品を併せ持ち、後世には「土岐の鷹」と称されました。

戦国という荒んだ時代にあっても、心のどこかに静かな翼を抱いていたような頼芸の姿。

その美意識は、単なる武将像を越え、ひとりの人間としての魅力を強く感じさせます。

道三との断絶が運命を大きく変える

頼芸の人生を揺るがしたのは、家臣からのし上がってきた斎藤道三の存在でした。当初は頼芸がその才覚を見込み、守護代一門の名跡を継がせるほど信頼していましたが、やがて道三は美濃の実権を握り、頼芸は名目だけの守護へ押しやられていきます。

美濃国内の対立が激化する中、頼芸と道三の溝は深まり、ついに大桑城攻めをきっかけに頼芸は美濃を追われました。道三が権力の表舞台へ進む一方で、名門・土岐氏の威光は急速に薄れていきました。

※参考記事：

斎藤道三は油売りにあらず！？実は親子二代で成し遂げられた「国盗り」の真実【前編】

追放と漂泊の果てに

頼芸は美濃を追われたのち、尾張の織田信秀を頼りました。一時は信秀の支援で美濃への復帰を狙ったとも伝わりますが、大きな成果にはつながらず、周辺諸国へ頼りながらの漂泊を続けたと考えられています。

その後、美濃には斎藤氏の後を継いで織田信長が入り、土岐氏が守護として持っていた地位は完全に過去のものとなりました。頼芸はそれでも、「美濃守護」としての名目や土岐氏の当主としての誇りを捨てずに生き続けました。

視力を失っても揺るがない気品

晩年の頼芸は出家し「宗芸」と号したと伝えられています。視力を失ったという伝承も残されており、その真偽は史料から確定的ではありませんが、長く流浪した老武将がなお静かな品位を保っていたという印象的なエピソードとして伝わっています。

1582年ごろ、頼芸は甲斐方面に身を寄せていたのち、美濃で八十代前半の生涯を閉じたとされています。

長い旅路を経て帰った故郷で、土岐氏最後の守護として幕を下ろしたその最期には、静かな重みがあります。

追放されても、折れない人だった

頼芸の生き方を振り返ると、ひとつの言葉が自然と浮かびます。

耐える。

それは何も我慢し続けることではなく、今を生き抜くための強さそのものだったのでしょう。何度追われても、何度流されても、頼芸は家の名と自分の生を捨てず、しなやかに歩き続けました。

戦国の中でも静かに輝く土岐頼芸という人物。

その姿は、時代を越えて読み手の胸に静かに残ります。

参考文献

谷口研語 『美濃・土岐一族』（1997 新人物往来社）