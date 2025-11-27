柚子と七味が濃密に香るフルーツ七味チョコレートが八幡屋礒五郎のスイーツブランドから発売

七味唐からしの老舗・八幡屋礒五郎が展開するスイーツブランド「Kongen Sweets」から、冬季限定商品『SPICE CHOCOLATE タブレット 柚子入りフルーツ七味 BEAN TO BAR』が発売されます。

本商品は、クリアでフローラルなドミニカ産カカオに、さわやかな〈柚子〉と《フルーツ七味》を合わせたスイーツ。スパイス広がる、芳醇な BEAN TO BAR チョコレートです。

《フルーツ七味》は、辛みのない万願寺唐辛子、シナモン・クローブの甘い香り、コリアンダー・ブラックペッパーの爽やかな香り、八角と塩のアクセントでフルーツを華やかに引き立てる、八幡屋礒五郎のオリジナルブレンド七味。店頭でお好みの素材を調合できる《カスタムブレンド》のおすすめ調合としても販売されています。

コーヒーや紅茶にはもちろん、ミルクティーやチャイ、ワインなどと一緒にいただいてもオススメとのこと。これからのクリスマスやバレンタインデーなどの冬ギフトに最適ではないでしょうか？

『SPICE CHOCOLATE タブレット 柚子入りフルーツ七味 BEAN TO BAR』は、2025年12月1日（月）から根元 八幡屋礒五郎 本店、MIDORI長野店、軽井沢店、イオンモール須坂店で発売。 オンラインショップでの販売はありません。価格は756円（税込）です。

SPICE CHOCOLATE タブレット《柚子入りフルーツ七味》 BEAN TO BAR