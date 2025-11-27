失恋をしたらしばらく立ち直れない人が多いと思います。とはいえ、いつまでも塞ぎ込んでいるわけにもいかないため、スカッと発散して切り替えたいですよね。そんなとき、友達に話を聞いてもらう人もいると思いますが、頼れる友達がいないことに気づくとさらにショックを受けてしまうようで……？ 今回は、失恋した女性が友達の少なさに気づいてさらにショックを受けた話をご紹介いたします。

信頼できる友達がいない

「婚約中だった彼氏が浮気していることがわかりました。しかも彼氏は、その人と結婚を考えているのだとか。彼氏の最低すぎる裏切りにショックを受けて、何日間も落ち込み続けましたね……。でもいつまでもメソメソしてるなんて私らしくないので、誰かに話を聞いてもらって気持ちを切り替えようと決意。

早速スマホで誰に連絡をしようか探していると、職場の同僚には絶対に言えないし、両親には婚約したことを言ってなかったし、学生時代の友達とは疎遠になってるし……。こういう状況になって初めて、心から信頼している友達がいないことに気づきました。なんだかダブルでショックを受けてしまいましたね……」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 悩みを相談できる人って、案外限られてしまいますよね。特に恋愛や重い内容の相談だと、ごく一部の人にしか話せないことが多いもの。そのことに気づくと、余計に悲しい気持ちになるでしょう。

