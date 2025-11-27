「令和の峰不二子」と称されるモデルの阿部なつき（26）が27日までに、自身のX（旧ツイッター）インスタグラムを更新。オフ＆オンショットを投稿した。

Xでは「私服とキューティーハニー」と題し、オリジナルショートドラマ「キューティーハニーBELOVED ENEMY」でヒロイン如月ハニーを演じる赤黒衣装＆レッドヘアと、ボディーライン際立つ灰色トップスの私服コーディネートを並べてポストした。

インスタグラムでは「ホリデーシーズン」と題し、「街中でクリスマスツリーを見つけると、ついつい写真を撮ってしまう 今年ももう終わりだと思うと少し悲しいけど、、クリスマスシーズンが好きすぎて、クリスマスソングをずっと流しています」とつづった。

グレーのトップス、黒のロングスカートに、茶色い毛皮のコートを羽織り、金色アクセサリーも紹介。イルミネーションが輝く街並みなどを満喫したショットをアップした。

ファンやフォロワーからも「撃ち抜かれるかわいさ」「変身前と変身後」「ギャップが最高」「私服のほうがエロい」「コーデ似合う」「めちゃめちゃ綺麗」「可愛くて魅力的な美女」「自然な表情素敵」「透明感やば」「スタイル良すぎます」などのコメントが寄せられた。