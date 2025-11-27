元テレビ朝日社員の玉川徹氏（62）が27日、レギュラーコメンテーターを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。元TOKIOの国分太一（51）が26日に都内で行った会見内で繰り返し発言した「答え合わせ」というフレーズに疑問を呈した。

国分は会見で、コンプライアンス上の問題行為発覚により6月に日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板となった件などについて謝罪。国分が会見で何度も繰り返した「答え合わせ」について、日本テレビ側は声明を通じ「『答え合わせ』は難しい」としている。

玉川氏は「今回、こうやって公の場に出て。何らかのコンプライアンス違反があったということは、本人が認めたっていうことですねよね。中身はもちろん言いませんけど」と切り出した。その上で国分が会見内で繰り返した「答え合わせ」について「何回も使われてるんですけど、あんまりよくないかなと僕は思ってますね。答え合わせが必要なぐらい、思い当たることぐらいあるんですかという受け取り方もあるので」とコメント。

続けて「何が悪かったのか分からないっていう感じじゃないですか。答え合わせって。自分がやったことの何がコンプライアンス違反だったのか分からないって言ってることとなってしまうので。これはちょっとどうなのかなと思いましたけどね」と語った。